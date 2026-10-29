ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 20:15

México decomisa 47 kilos de cocaína y metanfetamina con destino a España y Corea del Sur

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- Agentes mexicanos arrestaron a cuatro personas, en distintas acciones, e incautaron más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina que pretendían ser trasladados a España y Corea del Sur en la aduana de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado emitido este jueves por distintas agencias de seguridad, se apuntó que el hallazgo se dio durante labores de inspección y vigilancia para contrarrestar el robo y sustracción de objetos al interior de los equipajes, derivado de reportes y quejas de usuarios.

De esta forma, agentes identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de manera inusual varias maletas en el área de procesamiento de equipaje, por lo que fue arrestado.

En otra acción para prevenir el tráfico de drogas, los agentes de Marina capturaron a tres personas, en dos eventos distintos, dos de ellas arribaron al AICM en vuelos procedentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco (oeste).

En el primer evento, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar con destino a España 17 paquetes con un peso aproximado de 19,9 kilogramos de presunta cocaína.

En un segundo evento, una persona fue detenida en posesión de 18 paquetes con alrededor de 21,44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como cinco paquetes con alrededor de 6,1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, con posible destino a Corea del Sur.

Según las autoridades el decomiso representa una afectación económica estimada en unos 484.000 dólares en la parte operativa y de logística de los grupos delictivos.

Las personas detenidas y la droga incautada fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente, quien determinará su situación legal.

En el operativo participó personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y agentes de la secretarías de Marina (Marina), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar