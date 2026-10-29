México decomisa 47 kilos de cocaína y metanfetamina con destino a España y Corea del Sur

En un comunicado emitido este jueves por distintas agencias de seguridad, se apuntó que el hallazgo se dio durante labores de inspección y vigilancia para contrarrestar el robo y sustracción de objetos al interior de los equipajes, derivado de reportes y quejas de usuarios.

De esta forma, agentes identificaron a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de manera inusual varias maletas en el área de procesamiento de equipaje, por lo que fue arrestado.

En otra acción para prevenir el tráfico de drogas, los agentes de Marina capturaron a tres personas, en dos eventos distintos, dos de ellas arribaron al AICM en vuelos procedentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco (oeste).

En el primer evento, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar con destino a España 17 paquetes con un peso aproximado de 19,9 kilogramos de presunta cocaína.

En un segundo evento, una persona fue detenida en posesión de 18 paquetes con alrededor de 21,44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como cinco paquetes con alrededor de 6,1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína, con posible destino a Corea del Sur.

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Según las autoridades el decomiso representa una afectación económica estimada en unos 484.000 dólares en la parte operativa y de logística de los grupos delictivos.

Las personas detenidas y la droga incautada fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente, quien determinará su situación legal.

En el operativo participó personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y agentes de la secretarías de Marina (Marina), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.