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Mundo
29 de octubre de 2026 - 21:40

Nicaragua dice que Cuauhtémoc Cárdenas dejó un legado excepcional a los mexicanos

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San José, 29 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió este jueves su "solidaridad" a México y a los familiares del líder histórico de la izquierda de ese país Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció la víspera a los 92 años, dejando un "legado excepcional" a los mexicanos.

Por EFE
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"Reciba usted, junto a la familia del querido compañero Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, nuestra solidaridad en estos momentos de despedida del amigo y compañero Cuauhtémoc, que ha pasado al plano de la vida eterna dejando un legado excepcional para su pueblo mexicano", escribieron Ortega y Murillo en un mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La pareja presidencial nicaragüense aseguró que con Cuauhtémoc Cárdenas desarrollaron "relaciones fraternales y solidarias, como pueblos hermanos luchadores y vencedores".

"Desde esa coincidencia heroica e histórica, extendemos a ustedes nuestros abrazos mesoamericanos, trabajando siempre por el mundo de paz, dignidad, libertad y derechos que seguimos procurando", señalaron.

"A Lázaro, Camila, Cuauhtémoc, a usted, todo nuestro cariño y reconocimiento, rindiendo honores a Cuauhtémoc, que tanto honor merece", concluyeron.

El político mexicano fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999).

Cárdenas Solórzano también ejerció como gobernador del estado occidental de Michoacán (1980-1986), y fue tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

Sheinbaum reconoció a Cárdenas Solórzano como un "referente imprescindible" para la historia del país.

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