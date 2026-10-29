Nicki Minaj y Kathy Hochul se lanzan ataques en recta final para elecciones en Nueva York

"Kathy Hochul es una mujer malvada", escribió Minaj en su cuenta de X, donde también aseguró que su "caída será inevitable" en las elecciones de medio mandato del martes, aunque el voto anticipado ya ha comenzado.

La rapera añadió que Hochul "no escapará de la ira de Dios" y la acusó de no haber "denunciado el mal cuando tuvo la oportunidad" y de rodearse de "malas compañías".

Además, pidió el voto para el candidato republicano a gobernador, Bruce Blakeman.

Blakeman se sumó a las críticas y escribió en X: "Nicki, ya tengo la camioneta de mudanzas lista. Es hora de despedir a la peor gobernadora de Estados Unidos".

Minaj acompañó al presidente Donald Trump a un acto de campaña en Míchigan a principios de esta semana y ha llamado a los jóvenes a votar por los republicanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La respuesta de Hochul no se hizo esperar, y en un acto de campaña aseguró que la rapera "debería salir un poco más y desconectarse de internet y dejar de ir a los mítines de Trump" porque "le están envenenando la mente", recoge el canal 7 de la cadena ABC.

Según las últimas encuestas, Hochul aventaja entre 11 y 14 puntos al candidato republicano.

El próximo martes, los neoyorquinos votarán para elegir gobernador y renovar los 26 escaños del estado en la Cámara de Representantes. También elegirán al vicegobernador, al fiscal general y al interventor del estado.