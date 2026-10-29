Paraguay ratifica su compromiso contra el antisemitismo ante enviado de EE.UU.

La Presidencia paraguaya informó en una nota que la reunión se celebró en la residencia presidencial y que también participaron el encargado de Negocios de Estados Unidos en Asunción, Robert Alter, y el titular de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, Rubén Ramírez.

Asimismo, las autoridades discutieron "sobre los programas de cooperación bilateral" y los diferentes desafíos globales, de acuerdo con el comunicado de prensa.

Paraguay, un aliado de Israel en Latinoamérica, inició el pasado 16 de octubre el proceso para incorporarse a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés) como país observador, al tiempo que ratificó su "apoyo inquebrantable" a Tel Aviv y su rechazo al antisemitismo.

El canciller paraguayo oficializó entonces la decisión de su país durante un evento organizado por la IHRA en la Embajada de Argentina en Washington (EE.UU.), indicó ese día el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido en Asunción.

Bajo el Gobierno de Peña, Paraguay trasladó, en diciembre de 2024, su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y ha fortalecido la cooperación con Israel, país que en días pasados visitó el vicepresidente del país suramericano, Pedro Alliana.