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Mundo
29 de octubre de 2026 - 19:40

Perú lanza 'Operación León' para atender emergencias sanitarias durante visita del papa

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Lima, 29 oct (EFE).- El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) lanzó este jueves la ‘Operación León’, que desplegará a más de 4.000 profesionales sanitarios para atender emergencias durante la visita del papa León XIV al país, del 11 al 16 de noviembre, en la que se espera la asistencia de unos 3,4 millones de personas.

Por EFE
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El director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa, Julio Mijichich, detalló en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) que el plan incluye 93 puestos médicos avanzados, más de 150 ambulancias, 1.950 brigadistas y 192 puntos de hidratación, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional.

Mijichich indicó que 4.111 personas participan en el operativo para las actividades, que esperan congregar aproximadamente a 3,4 millones de asistentes, y aseguró que "el cien por ciento de los recursos de la empresa privada y de todos los actores de salud" está a disposición para que el plan de la operación León sea un éxito.

El coordinador nacional de la visita del papa, Guillermo Inca, señaló en la conferencia de prensa que la visita del papa, que es "esencialmente pastoral", está casi lista y refirió que "prepararse no significa simplemente organizar lo que va a suceder, sino transformar las condiciones interiores para acoger aquello que está por venir".

Inca indicó que, por el momento, no hay cambios en el recorrido del papa, que incluye un traslado en helicóptero a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, a más de 2.000 metros de altura, y una visita a Cusco, a 3.400 metros.

Durante la presentación, varias empresas privadas anunciaron iniciativas en torno a la visita. Entre ellas, una de bebidas que regalará más de 4 millones de botellas de agua en las ciudades que visitará el papa, una de telefonía que dará internet a los centros de prensa y una clínica que atenderá a la comitiva papal.

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