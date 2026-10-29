Petrobras anuncia el tercer hallazgo de crudo en polémica área marina frente a la Amazonía

Se trata del tercer segmento con presencia de hidrocarburos identificado en la misma perforación, tras los anunciados en agosto y a comienzos de octubre, informó la estatal brasileña en un comunicado.

El pozo Morpho es perforado desde octubre del año pasado en aguas muy profundas del océano Atlántico a 175 kilómetros del litoral del estado de Amapá (norte de Brasil), en una región de la cuenca marina próxima a la desembocadura del Amazonas en la que la profundidad del mar llega a los 2.886 metros.

La perforación se realiza en la región conocida como Margen Ecuatorial, una nueva frontera de exploración petrolera que Petrobras considera estratégica para recomponer sus reservas y atender la demanda de combustibles del país durante la transición energética.

Guyana y Surinam descubrieron importantes reservas en sus respectivas zonas del Margen Ecuatorial, pero la exploración del área en Brasil ha generado polémica por el temor de que posibles derrames afecten áreas vulnerables de la Amazonía.

"Nuestra persistencia técnica nos permitió tres descubrimientos en el mismo pozo, lo que nos deja aún más optimistas en relación al potencial del Margen Ecuatorial", afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, citada en el comunicado.

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La petrolera prevé invertir 2.500 millones de dólares entre 2026 y 2030 en la región, la mayor apuesta de Brasil para aumentar su producción de crudo en las próximas décadas.

De acuerdo con un comunicado divulgado el miércoles por Petrobras, su producción promedio diaria en los nueve primeros meses de 2026 fue de 3,35 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas natural, un 13,9 % más frente al mismo periodo de 2025.

Según la petrolera, tras la conclusión de la perforación y de la recopilación de los datos geológicos, las operaciones en el pozo Morpho serán finalizadas y la sonda exploratoria será enviada a la cuenca marina Potiguar, frente al litoral del estado de Río Grande do Norte, para una nueva perforación.