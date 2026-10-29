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Mundo
29 de octubre de 2026 - 21:25

Presidente de Bolivia ratifica que irá a la Cumbre Iberoamericana y anuncia viaje a COP31

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La Paz, 29 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó este jueves su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en Madrid la próxima semana y también anunció el viaje a la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (COP31) en la ciudad turca de Antalya.

Por EFE
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Paz dijo a los medios en la región sureña de Tarija que próximamente viajará a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre.

El gobernante señaló que aprovechará su permanencia en Europa para reunirse con los representantes del Banco Europeo y con "diversos inversores" para promocionar a su país.

La cumbre, que presidirá el rey Felipe VI, reúne a los 22 países de la comunidad iberoamericana y tendrá entre sus prioridades la transformación digital, la inteligencia artificial y la cooperación frente a los desastres naturales, de acuerdo con la información oficial del Gobierno español.

España acogerá por cuarta vez este encuentro, después de las ediciones de Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012, cuando se cumplen 35 años de la primera Cumbre Iberoamericana, celebrada en México en 1991.

Además, Paz anunció que también prevé viajar a Turquía para asistir a la COP 31, un espacio que consideró relevante para "captar recursos" para preservar el medioambiente teniendo en cuenta que Bolivia es "un centro mundial" de ecosistemas.

La COP31 se realizará entre el 9 y 20 de noviembre en Turquía con el objetivo de mantener el límite del aumento de la temperatura global en 1,5 grados, acelerar la transición energética para dejar de depender de los combustibles fósiles y agilizar los fondos de financiamiento climático, entre otros.

Tras esos compromisos internacionales, el mandatario boliviano retornará a su país, donde tiene previsto reunirse a finales de noviembre con sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, en el marco del acuerdo de integración regional Urupabol.

También en ese mes está prevista la llegada a Bolivia de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, para la firma de acuerdos de integración económica y vial, entre los que figura la consolidación de un corredor bioceánico por el norte amazónico boliviano.

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