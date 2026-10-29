Trump cancela sus mítines en Iowa y Kansas y los sustituye por participaciones virtuales

El Comité Nacional Republicano anunció este jueves la cancelación de la visita a Iowa, apenas unas horas después de que el mandatario suspendiera el acto previsto para el sábado en Kansas.

Los cambios se producen a tres días de los comicios, en los que los republicanos buscan movilizar a sus votantes para conservar el control del Congreso.

"Los votantes de todo el país quieren escuchar al presidente Trump antes del día de las elecciones, y esta carrera contrarreloj de 72 horas supondrá un gran impulso en los últimos días", afirmó el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, en un comunicado.

Los dirigentes republicanos indicaron que Trump reemplazará los actos presenciales por mítines virtuales para mantener su participación en la campaña durante las últimas jornadas antes de la votación.

Cuando Trump fue cuestionado por un reportero sobre si la cancelación del viaje a Kansas estaba relacionado con su salud, el mandatario respondió insultando al periodista llamándolo "repugnante".

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Trump ha realizado más de veinte mítines desde octubre, para lo que ha viajado alrededor de todo el país, al reforzar su apoyo a candidatos en estados clave, de cara a unas elecciones donde las encuestas reflejan altas posibilidades de que los republicanos pierdan el control de la Cámara Baja ante los candidatos demócratas.