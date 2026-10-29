Trump llama "repugnante" a reportero que cuestionó su estado de salud

"Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", dijo Trump al reportero durante una ronda de preguntas al mandatario a su llegada a la base Andrews, tras regresar de un mitin republicano en Carolina del Sur.

"Me siento perfecto", agregó Trump, quien negó que su salud tuviera relación con la cancelación del acto.

El mandatario tenía previsto viajar este sábado a Salina, Kansas, para participar en un mitin en apoyo al senador republicano Roger Marshall, que busca la reelección frente al demócrata Adam Hamilton en una contienda reñida.

El acto presencial fue cancelado y sustituido por un mitin virtual. Trump afirmó que no consideraba necesario acudir al estado porque Marshall "lo está haciendo muy bien", aunque la Casa Blanca no ofreció inicialmente una explicación detallada del cambio.

Trump ha intensificado sus apariciones de campaña desde principios de octubre, con mítines presenciales casi a diario para movilizar el voto republicano antes de las elecciones del 3 de noviembre.

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Tras su visita a Carolina del Sur este jueves, tiene previsto viajar el viernes a Florida y el domingo a Iowa.

La Casa Blanca anunció además que participará en más de 20 mítines telefónicos antes de la jornada electoral, aunque no ha precisado cuántos de esos actos se han celebrado ya.