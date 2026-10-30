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Mundo
30 de octubre de 2026 - 05:55

Identificados 13 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de España

Grúas gigantes son utilizadas para mover los vagones de los trenes siniestrados cerca de Urda, en la provincia española de Toledo.
Grúas gigantes son utilizadas para mover los vagones de los trenes siniestrados cerca de Urda, en la provincia española de Toledo.182907+0000 OSCAR DEL POZO

Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 69 personas muertas, según datos provisionales, en el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, mientras que se han presentado 70 denuncias por desaparecidos, informaron a EFE fuentes de la investigación.

Por EFE
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Las mismas, que han contabilizado 62 desaparecidos, matizaron que no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.

De los 69 fallecidos confirmados, uno murió en el hospital al que había sido trasladado; y los comunicados a los familiares son ocho.

El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.

Lea más: Choque de trenes en España: ¿hay paraguayos entre las víctimas?

El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad chocó por detrás con otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda (provincia de Toledo), al sur de Madrid, por causas que investiga una jueza.

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