Identificados 13 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de España

Las mismas, que han contabilizado 62 desaparecidos, matizaron que no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.

De los 69 fallecidos confirmados, uno murió en el hospital al que había sido trasladado; y los comunicados a los familiares son ocho.

El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.

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El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad chocó por detrás con otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda (provincia de Toledo), al sur de Madrid, por causas que investiga una jueza.