A subasta en París un apóstol del español José de Ribera por 100.000 euros

La obra es un óleo sobre lienzo de principios del siglo XVII, de 105 centímetros de alto por 81 de ancho, y representa la figura de medio cuerpo de un apóstol que mira hacia adelante y sujeta un bastón.

Esta composición supone un redescubrimiento dentro de la obra del autor, conocido como 'El Españoleto', y se enmarca en una estética tenebrista, según los organizadores de la subasta.

A pesar de su antigüedad, sigue siendo un objeto que suscita gran interés, según contó a EFE Olivia Ghosh, especialista en la venta, quien contrapuso el consumo actual de "TikTok y las imágenes que duran cinco segundos" con esta obra "que ha vivido tantas historias", como guerras o cambios religiosos.

"Es un objeto que perdura y, al acercarnos a un cuadro así, tenemos la impresión de seguir vinculados a ese pasado y sabemos que es algo real, que existe ahí, ante nosotros. Y esa especie de permanencia creo que es algo que hoy en día echamos un poco de menos", añadió.

La pieza, que se encontraba en una colección privada en España, mantiene la estética propia de la Contrarreforma y fue pintada a partir de la década de 1630. Fue en ese momento cuando el autor, originario de Xàtiva (Valencia), pintó una serie de cuadros de apóstoles en Italia, lo que le valió, junto al resto de su obra, para ser considerado el primero de los maestros españoles de mediados del siglo XVII.

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Además de la representación del apóstol que sale a subasta, existieron otras versiones de calidad variable que se encuentran en ciudades como Londres o Génova (Italia).

Los inicios en la carrera artística de Ribera son todavía inciertos, pero se sabe que estuvo en Parma (Italia) en 1611, cuando tenía 20 años.

Tras esa estancia, constan períodos en Roma, donde residió en una colonia de pintores extranjeros, y Nápoles, donde se casó con la hija de Bernardino Azzolino, pintor local de renombre.

La obra del español destaca por su naturalismo, así como por el uso de fuertes contrastes de luz y sombra que sirven para ensalzar la crudeza de su arte.

Además de la temática religiosa, Ribera retrató a mendigos y a filósofos de la Antigüedad, así como escenas inspiradas en la mitología clásica. Igualmente, fue dibujante y grabador.

Además del Ribera, saldrán a subasta piezas de otros dos artistas españoles: Juan van der Hamen (1596-1631) y Miguel Pineda Montón (1828-1901).

La primera es un óleo sobre lienzo de 1622, de 61 centímetros de alto por 95,5 de ancho, que representa un bodegón con frutas y frascos de cristal, y tiene un valor estimado de entre 150.000 y 200.000 euros.

La segunda es una copia de 'El triunfo de Baco', conocida como 'Los borrachos', de Diego Velázquez (1599-1660). Mide 166,5 centímetros de alto por 225 de ancho y muestra a un grupo de ocho hombres bebiendo. El cuadro está tasado entre 12.000 y 15.000 euros.

La venta, prevista para el 4 de noviembre, incluirá otros 70 lotes entre los que figuran pinturas como 'Cabeza de una mujer joven', de Jean-Honoré Fragonard, estimada entre 400.000 y 600.000 euros; esculturas como 'Caballo al galope', atribuida a Antonio Susini y por un valor de entre 150.000 y 250.000 euros; y dibujos como 'Trabajo en los campos', de François Boucher, tasado entre 10.000 y 15.000 euros.