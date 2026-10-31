Al menos diez muertos y 24 heridos en un choque entre un minibús y otro vehículo en Egipto

El portavoz oficial del Ministerio de Salud y Población, Hossam Abdelghafar, informó este sábado de que el Servicio de Ambulancias desplegó 20 vehículos de emergencia en el lugar del accidente tras recibir el aviso y trasladó a los heridos a hospitales cercanos.

Los afectados fueron distribuidos entre varios centros sanitarios, incluidos el Hospital Central de Octubre y el Hospital Especializado Zayed. De los 24 heridos, diez se encuentran en estado crítico, mientras que los otros 14 presentan lesiones de leves a moderadas, precisó el portavoz.

Los diez fallecidos fueron trasladados a la morgue del Hospital Central de Octubre.

Abdelghafar advirtió de que las cifras son provisionales y que las autoridades continúan con el recuento y el seguimiento del estado de los heridos, por lo que no descartó que el balance pueda actualizarse en las próximas horas.

Este accidente se produce en un año marcado por varios siniestros graves en las carreteras egipcias. En la jornada de ayer, tres personas murieron y otras 27 resultaron heridas en una colisión entre un autobús de pasajeros y un camión semirremolque en la carretera que conecta Hurghada con Ras Gharib, en el este del país.

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El pasado 20 de octubre, al menos doce personas murieron y otras treinta resultaron heridas en una colisión entre un autobús y un camión en la carretera occidental de Asiut, en el centro del país.

Asimismo, el 2 de septiembre, un accidente de autobús en la carretera Dahab-Nuweiba, en el sur de la península del Sinaí, dejó al menos 22 muertos y 28 heridos, mientras que otros siniestros registrados durante 2026 han causado decenas de víctimas mortales en distintas provincias egipcias.