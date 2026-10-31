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Mundo
31 de octubre de 2026 - 06:30

Burnham dice estar "abierto" a pedir disculpas por esclavitud pero descarta reparaciones

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Londres, 31 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, ha indicado que está "abierto" a que el Reino Unido se disculpe formalmente por su pasado comercio de esclavos, pero ha descartado la posibilidad de hacer reparaciones económicas.

Por EFE
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En un artículo publicado hoy en el diario The Guardian, el líder laborista expresó su "pesar y arrepentimiento" por el sufrimiento causado por este comercio que su país practicó durante siglos y manifestó su deseo de proponer un "diálogo" sobre este asunto.

Burnham se refirió a la esclavitud mientras el rey Carlos III está de gira por países del Caribe -Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda-, y antes de asistir la próxima semana a la reunión de jefes de gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

"Mantener estas conversaciones difíciles para salvaguardar la Mancomunidad de cara al futuro es lo correcto. Es, además, un acto de patriotismo. No solo porque redunde en nuestro propio interés, sino porque el Reino Unido es una nación segura de sí misma, decente y valiente. Fuimos pioneros a nivel mundial en la abolición de la esclavitud, y hoy podemos volver a ejercer ese liderazgo", escribió.

El primer ministro, que asumió el poder el pasado julio tras la dimisión de Keir Starmer, calificó el pasado comercio de esclavos como una "violación brutal" de seres humanos.

Durante la visita del monarca británico al Caribe, varios países han reiterado sus exigencias de que el Reino Unido se disculpe por su papel en la venta de personas esclavizadas con fines lucrativos, así como la petición de reparaciones.

En ese sentido, Burnham subrayó en su artículo que es importante escuchar las peticiones de disculpas y dijo estar "abierto a considerarlas", pero evitó plantear pagos en concepto de reparaciones.

"Algunos han solicitado reparaciones económicas por la trata de esclavos. No considero que esa sea la respuesta adecuada. No creo que los británicos de hoy deban ser considerados responsables de injusticias históricas -por muy atroces que fueran- ocurridas en otra época, bajo leyes distintas y en las que ellos no tuvieron ninguna participación personal", puntualizó.

El Parlamento británico aprobó una ley que abolió la esclavitud en 1833 tras siglos de esta actividad entre el continente africano y las posesiones del Reino Unido en el Caribe.

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