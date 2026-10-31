Celebraciones en El Aaiún y otras ciudades saharauis tras bloqueo sobre la Minurso en ONU

En la plaza de El Mechouar, uno de los principales espacios públicos de El Aaiún, se congregaron decenas de ciudadanos con banderas marroquíes y retratos del rey Mohamed VI cerca de la medianoche.

Mujeres vestidas con las tradicionales melfas saharauis y hombres con túnicas darra participaron en las celebraciones, que se prolongaron durante varias horas.

Este ambiente festivo coincide, además, con la celebración este sábado del primer aniversario de la Fiesta de la Unidad, instaurada por Mohamed VI para conmemorar el giro diplomático que supuso la resolución 2797 del Consejo de Seguridad aprobada en 2025 con el apoyo del plan de autonomía marroquí como base de las negociaciones para llegar a una solución del conflicto que se ha prolongado durante cinco décadas.

La Fiesta de la Unidad se ha convertido en una celebración de especial simbolismo para Marruecos, que busca dotar de una nueva dimensión a las conmemoraciones relacionadas con el Sáhara Occidental y superar en protagonismo a la tradicional Fiesta de la Marcha Verde. Esta última recuerda la movilización de decenas de miles de ciudadanos marroquíes impulsada por el entonces rey Hassan II en noviembre de 1975, que precipitó la retirada del Ejército español.

Las celebraciones se produjeron también en otras ciudades saharauis como Bojador, donde decenas de personas participaron en una marcha en la que estuvieron presentes notables de las tribus saharauis de la zona. Los participantes recorrieron las calles entre los cánticos de "Viva el rey" y "El Sáhara es marroquí", acompañados por los tradicionales yuyus de las mujeres.

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"Estamos en nuestro Sáhara y no queremos la Minurso ni un referéndum. Somos hijos de esta región, llevamos aquí más de 1.300 años y somos marroquíes con los reyes alauíes", afirmó uno de los notables participantes en una declaración difundida en las redes sociales.

Las celebraciones siguieron a una jornada de bloqueo diplomático en el Consejo de Seguridad. Rusia vetó el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, que planteaba renovar el mandato de la misión eliminando la opción de un referéndum de autodeterminación, mientras que la propuesta alternativa rusa para prolongarlo durante otro año fue vetada por Washington.

De este modo, el mandato de la MINURSO, establecido en 1991 y prorrogado anualmente desde entonces, quedó sin renovar al expirar este sábado.

Tras los vetos cruzados de Washington y Moscú, el Gabinete Real marroquí difundió un comunicado en el que interpretó la no renovación del mandato como el final de la presencia de la misión en el territorio y reclamó la salida de sus efectivos y medios en los próximos días.

"La no renovación del mandato de la Minurso significa claramente que la presencia de esta misión en las provincias del sur del reino, especialmente a través de su personal, sus vehículos, su equipamiento y sus símbolos, debería cesar en los próximos días", señaló el comunicado.

La posición expresada por el rey Mohamed VI recibió el respaldo de los partidos políticos marroquíes, tanto de la coalición gubernamental como de las principales formaciones de la oposición.

El Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), integrado en la coalición de Gobierno, defendió la posición del monarca y consideró que la no renovación del mandato constituye "el fin de la presencia" de la Minurso en la zona.

La formación destacó asimismo que el voto favorable de once miembros del Consejo de Seguridad al proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, pese al veto ruso, representa un "apoyo explícito" a la propuesta marroquí de autonomía bajo soberanía de Marruecos como solución al conflicto.

Por su parte, el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), una de las principales formaciones de la oposición, manifestó su "total compromiso" de respaldar al monarca en "la defensa de la soberanía, la unidad nacional e integridad territorial" del país.

La Minurso no ha logrado cumplir su objetivo. Fue creada en 1991 para supervisar el alto el fuego e impulsar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, territorio disputado entre Marruecos y el Frente Polisario desde la retirada española en 1975.