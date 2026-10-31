Cerca de 40 migrantes en una lancha neumática son rescatados en Países Bajos

Las autoridades locales informaron que en la embarcación viajaban 36 personas migrantes y dos presuntos tráficantes de personas que ya han sido arrestados.

"Alrededor de las 6:00 de la mañana, recibimos un aviso sobre una situación sospechosa en el Mar del Norte, frente a la costa de Flandes zelandés", declaró a medios neerlandeses un portavoz de la Gendarmería Real de los Países Bajos. "Al llegar, vimos la lancha neumática con refugiados a bordo".

La lancha fue remolcada a un puerto deportivo cercano y las personas a bordo fueron recibidas por ambulancias y un equipo de emergencia de la Cruz Roja, añadieron. Finalmente fueron trasladados en autobús a un centro de acogida.

Por el momento, se desconoce la identidad, el origen y el destino final de los pasajeros, aunque los medios locales afirman que se está llevando a cabo una investigación.

Según la agencia de noticias neerlandesa NOS, es la primera vez que se avista una embarcación con migrantes a bordo en las costas del país, aunque recordó que el pasado mes de abril se encontró a un grupo de personas en tránsito en una playa cercana a la frontera con Bélgica.

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Este tipo de embarcaciones, que tienen como objetivo llegar a Reino Unido, son más frecuentes en la costa belga y francesa.

Sin embargo, las autoridades neerlandesas señalaron que a menudo se ocupan de interceptar el "tránsito del equipo", como serian lanchas, chalecos salvavidas y otros elementos necesarios para las embarcaciones que principalmente llegan por carretera a través de Países Bajos.

"A finales de 2021, nos topamos con los primeros transportes en los Países Bajos. Vimos todoterrenos, furgonetas y coches familiares repletos de botes inflables, motores fueraborda y chalecos salvavidas," declararon.