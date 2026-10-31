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Mundo
31 de octubre de 2026 - 08:25

Dos bebés gazatíes mueren tras incendiarse su tienda en un campamento de desplazados

Imagen sin descripción

Jerusalén, 31 oct (EFE).- Dos bebés gazatíes murieron en la madrugada de este sábado tras sucumbir a las heridas provocadas por un incendio previo en la tienda del campamento de desplazados de la zona de Mawasi (Jan Yunis, sur de la Franja) donde se refugiaban, confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Por EFE
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Zaher al Waheidi, director del departamento que registra los decesos y portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, detalló que las víctimas tenían tan solo 5 y 2 meses de edad.

Incidentes similares han ocurrido anteriormente en campamentos de desplazados a lo largo de la Franja de Gaza, cobrándose vidas —incluidas las de niños— y dejando a otras personas con quemaduras.

Estos sucesos, sumados a recurrentes plagas y mordeduras de animales, tienen lugar en medio de las duras condiciones de vida que enfrentan las familias desplazadas, quienes se refugian en tiendas de campaña y carecen de medidas básicas de seguridad.

Israel se comprometió en el acuerdo de alto el fuego a permitir la entrada de 600 camiones diarios con ayuda humanitaria y mercancías esenciales, incluidos alimentos, combustible y materiales para la reconstrucción.

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denuncia que las restricciones israelíes, las inspecciones y los obstáculos burocráticos siguen limitando la entrada de suministros.

Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre solo se descargaron 807 camiones humanitarios, mientras miles de familias siguen sin acceso a refugio adecuado y los materiales de reconstrucción continúan bloqueados, asegura OCHA.

Además, Israel continúan matando a palestinos en Gaza. Pese al alto el fuego, presuntamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025, 1.580 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a 74.594 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y, entre ellos, a más de 20.000 menores de edad.

Además, la mayor parte de Gaza ha sido arrasada, con hospitales funcionando aún hoy de forma parcial, con electricidad producida por generadores y niños dando clases en tiendas de campaña.

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