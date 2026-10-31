El Consejo de Estado veta finalmente la manifestación en pleno París este sábado

El recorrido de la marcha propuesta por los sindicatos, que comenzaba en la plaza de la Bastilla y terminaba en la de Nación, estaba destinado a ser la principal manifestación convocada en la capital en el que es el tercer sábado consecutivo de protestas contra el aumento del coste de vida y el deterioro de los servicios públicos.

La Prefectura de Policía de París no lo autorizó y propuso otro desde la Porte de Charenton (sur) hasta la de Bagnolet (este) -una ruta que rodea parte de París y evita los ejes comerciales-, pero un fallo de un tribunal administrativo anuló este viernes esa orden.

Por ese motivo, aduciendo que se trata de una nueva jornada de "alto riesgo" de saqueos y actos vandálicos, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció inmediatamente un recurso al Consejo de Estado, organismo que finalmente ha fallado a favor de la parte gubernamental.

Tras el veto al recorrido, el sindicato estudiantil FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes), que se encuentra entre los organizadores y denuncia "un nuevo obstáculo al derecho a manifestarse", explicó que las organizaciones sindicales van a reunirse para decidir cómo desarrollar la movilización.

Además del de los sindicatos, los 'chalecos amarillos' habían llamado también a partir de Bastilla para concluir en Concorde, a los pies de los Campos Elíseos y cerca del Elíseo y de la Asamblea Nacional francesa, dos simbólicas sedes del poder en el país, pasando por la zona muy comercial de Ópera.

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Pero además de las manifestaciones y el riesgo de altercados, las autoridades francesas temen por los llamamientos difundidos en redes sociales por grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados para provocar disturbios, cometer saqueos y aprovechar la celebración de Halloween para organizar concentraciones violentas, también por la noche.

Ante estas amenazas, la Prefectura de París volvió a decretar, a partir de la noche del viernes y durante todo el fin de semana, un toque de queda circunscrito a la place de la República y al nudo comercial de Châtelet-Les Halles, donde se produjeron numerosos saqueos el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.

Los menores no acompañados de al menos un representante legal, además, no podrán circular a partir de las 21 horas en varios barrios de la capital.

El Gobierno ha dispuesto un operativo policial excepcional de 70.000 agentes en todo el territorio nacional, con policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros.

El dispositivo incluirá también controles en carreteras, estaciones y redes ferroviarias para detectar armas y prevenir posibles actos violentos.