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Mundo
31 de octubre de 2026 - 21:40

El fracaso del Consejo de Seguridad en el Sáhara es una "oportunidad", según Marruecos

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Rabat, 1 nov (EFE).- Marruecos consideró este sábado que el fracaso del Consejo de Seguridad a la hora de renovar el mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental, Minurso, debido a los vetos cruzados de EE.UU y Rusia, constituye una "oportunidad" para pasar de la "gestión" del conflicto a su resolución, mientras se prepara para una eventual retirada de la misión.

Por EFE
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El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, explicó en una entrevista a la televisión estatal 2M que ni siquiera intentó convencer a Rusia de que no vetara la resolución de renovación del mandato, redactada por EE.UU., porque consideró que la negativa rusa era un paso favorable.

A su juicio, el veto de Rusia pone fin al mandato de la misión de la ONU en el Sáhara y modifica un marco de resolución del conflicto que considera "superado", porque buscaba gestionar la crisis en lugar de resolverla.

Para el jefe de la diplomacia marroquí, Rabat sale ganando en cualquier escenario: tanto con el veto ruso como si se hubiera aprobado el borrador estadounidense, que renovaba el apoyo internacional a la iniciativa marroquí de autonomía bajo su soberanía como base para alcanzar una solución política al conflicto.

El texto estadounidense, respaldado por once miembros del Consejo de Seguridad, no contempla el referéndum de autodeterminación reclamado por el Frente Polisario -con el apoyo de Argelia- como opción para resolver la disputa que se prolonga desde hace más de cinco décadas.

La propuesta rusa, por su parte, mantenía la referencia al referéndum de autodeterminación, pero fue vetada también por Estados Unidos.

Después del fracaso en la renovación del mandato de la Minurso, Burita ha dado por hecho que sus efectivos se retirarán del Sáhara y se comprometió en que Marruecos "asumirá su responsabilidad, cooperará y proporcionará el tiempo, los medios y la logística necesarios" para que el proceso de la retirada "sea ejemplar".

"Después, si dios quiere, comenzará la fase técnica y veremos con el Consejo de Seguridad y con el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU cómo se desarrolla este proceso de manera tranquila", precisó.

Para el responsable marroquí, la Minurso, en su situación actual contribuye al "statu quo" al mantener la tarea de organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara, que, según Burita, incluso los altos cargos de la ONU consideran imposible.

Asimismo, el titular marroquí aseguró que Marruecos tratará de retirar el expediente del Sáhara Occidental de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada de la descolonización, y precisó que se trata de un objetivo "fácil" de conseguir ante el aumento del número de países que reconocen la marroquinidad del territorio.

Burita precisó que Marruecos es un Estado "responsable" que se compromete con el alto el fuego alcanzado con el Frente Polisario en el Sáhara Occidental, acuerdo a raíz del cual se creó en 1991 la Minurso para supervisarlo y organizar un referéndum de autodeterminación en el territorio, entre otras tareas.

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