El líder supremo iraní se muestra desafiante ante EE.UU. e Israel

Mientras Estados Unidos e Israel han intensificado sus amenazas de ordenar nuevos ataques, el vicepresidente JD Vance envió en los últimos días una carta a funcionarios iraníes en un intento por reactivar el diálogo, señaló Teherán.

“Leí la carta. Aún no he respondido. Su tono ha cambiado por completo”, dijo Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en un video transmitido por la televisión iraní.

Afirmó que el cambio de tono era “una buena señal” y mostraba que Irán había “consolidado su victoria”.

En las últimas semanas el presidente estadounidense Donald Trump y su aliado israelí Benjamin Netanyahu han vuelto a amenazar a la República Islámica, y algunas informaciones de prensa mencionan una posible campaña militar corta e intensa después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el martes.

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“Si los enemigos lanzan de nuevo ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la república islámica y el pueblo iraní quienes determinen el momento y las condiciones de su final”, reaccionó Mojtaba Jamenei en un comunicado, amenazando con “una respuesta inmediata, poderosa y sin límite geográfico”.

Además, ordenó a los responsables militares que actualizaran la lista de objetivos para incluir en ella “todo tipo de activos materiales e inmateriales pertenecientes al enemigo estadounidense-sionista”.

Irán ya ha amenazado con atacar centros de datos y sistemas de inteligencia artificial, así como los cables submarinos en el estratégico estrecho de Ormuz, con el fin de perjudicar a Estados Unidos y a sus aliados regionales.

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Ante este clima de amenazas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo este sábado que el presidente Donald Trump no ha tomado aún una decisión sobre nuevos ataques contra Irán y aclaró que no se toman “este asunto a la ligera”, dijo en una conferencia de prensa del G20 en Atlanta, Georgia.

“Esperamos la guerra”

A pesar de las negociaciones en curso bajo los auspicios del mediador catarí y de la carta enviada por el vicepresidente Vance, “examinada” al más alto nivel, el jefe de la diplomacia Abás Araqchi dijo que “no ve la necesidad de un encuentro con los estadounidenses”.

“Si Estados Unidos acepta las condiciones de Irán, entonces Teherán decidirá si las negociaciones deben ser directas o indirectas”, dijo el ministro iraní, en declaraciones al canal Al Jazeera publicadas por la agencia estatal IRNA.

Mojtaba Jamenei no se ha visto en público desde que asumió como guía supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí en Oriente Medio.

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Tras 40 días de bombardeos, se alcanzó un alto al fuego en abril, seguido de un protocolo de acuerdo irano-estadounidense en junio, pero la frágil tregua saltó por los aires este verano boreal.

“No puedo decir con certeza si la guerra va a reanudarse o no, pero, lamentablemente, somos un pueblo que, de alguna manera, espera la guerra, sencillamente porque llevamos un año viviendo en un periodo de transición”, lamentó Farima, de 62 años, a la AFP en las calles de Teherán.

Otros prefieren no preocuparse.

“No tememos otra guerra, llevamos 48 años en guerra”, lanza Ebrahim, un vendedor cuarentón, en referencia al advenimiento de la República Islámica en 1979.

“Las llamas de la guerra”

Las miradas están ahora puestas en las elecciones estadounidenses, claves para el Partido Republicano del presidente.

La confianza en Trump está en su nivel más bajo, los estadounidenses lo consideran responsable del elevado coste de la vida, mientras la guerra ha sacudido la economía mundial y disparado los precios del petróleo.

Por su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya tiene el veredicto de las urnas: al término de unas legislativas muy reñidas el 27 de octubre, su bloque superó a la principal coalición de la oposición, pero quedó lejos de la mayoría necesaria para mantener el control del Parlamento.

Ahora se esperan varias semanas de negociaciones.

La noche de la votación estimó que Israel tenía “una oportunidad histórica única” con el presidente estadounidense de “eliminar definitivamente la amenaza existencial” de la República Islámica.

En Teherán, el portavoz del ejército, Mohamad Akraminia, también lanzó amenazas.

“Si el presidente estadounidense se embarca una vez más en una aventura regional bajo la presión de los sionistas y con el objetivo de satisfacerlos, las llamas de la guerra sin duda arrasarán una zona geográfica mucho más amplia”, declaró en X.