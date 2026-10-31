El oleoducto Norperuano denuncia doce conexiones clandestinas para extraer crudo en Perú

El más reciente hallazgo de estas tomas fraudulentas se registró la madrugada de este sábado en el kilómetro 842+504 del Oleoducto, en Bayóvar, el terminal marítimo de la región Piura donde termina el ducto, después de que los sistemas de monitoreo y el personal de Petroperú advirtieran una disminución en la presión de la tubería.
Tras la detección se activó el Plan de Respuesta a Emergencias y se desplegó un operativo de verificación en coordinación con la Policía Nacional, según informó Petroperú -en una nota de prensa-.
En el mes de octubre se denunciaron cinco conexiones clandestinas, entre los distritos de Sechura y Olmos, en la región costeña de Piura.
Petroperú consideró especialmente grave la persistencia de estos actos ilícitos, que comprometen la integridad de una infraestructura estratégica para el país y que generan riesgos para las comunidades cercanas y el entorno.
La petrolera estatal movilizó a personal especializado y equipos de contingencia para controlar la situación y ejecutar las labores de contención, al lograr cerrar la conexión clandestina y detener la salida de crudo.
Desde 2020, el ONP ha sufrido varios periodos de paralización por los bajos niveles de crudo para transportar desde las estaciones en la Amazonia peruana y el oleoducto ha denunciado que las conexiones clandestinas buscan, aparentemente, extraer el crudo que queda estancado en las tuberías.