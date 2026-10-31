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Mundo
31 de octubre de 2026 - 20:35

Farmacias Similares rompe el récord Guinness de más personas disfrazadas del Dr. Simi

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Bogotá, 31 oct (EFE).- Las Farmacias Similares rompieron este sábado un nuevo récord Guinness al reunir a 4.112 personas disfrazadas simultáneamente como el Dr. Simi, el personaje emblema de la compañía, en cuatro países de América, incluido Colombia.

Por EFE
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La iniciativa de Farmacias Similares se enfocó en Chile, Estados Unidos, México y Colombia, donde miles de personas convocadas se vistieron con la tradicional bata blanca de médico y la corbata azul, además de ponerse un bigote blanco para completar el disfraz.

"Más allá del récord, que obviamente es algo muy importante para nosotros, lo que queremos es ver el cariño que le tiene la gente internacionalmente al Dr. Simi", dijo a EFE el gerente de ventas de Droguerías Simi en Colombia, Johan Malaver.

En Colombia, 432 personas llegaron hasta el colegio Rodrigo Lara Bonilla, en Ciudad Bolívar, una de la localidades más pobladas de Bogotá, donde se reunieron para preparar su vestuario y compartir un momento de baile y diversión. "El Dr. Simi es un personaje alegre, bondadoso y solidario, y eso es lo que intentamos impregnar en el día a día, en las diferentes unidades de negocio de Farmacias Similares en México, Chile, Colombia y Estados Unidos", enfatizó Malaver.

Para romper el récord, Farmacias Similares habilitó doce puntos en los cuatro países, hasta donde se desplazaron los delegados del Guinness World Records para hacer el proceso de verificación, que incluyó el conteo de las personas y la supervisión del disfraz.

A las 432 personas que se reunieron en Colombia se sumaron 200 en Chile, 108 en Estados Unidos y 3.372 en México.

Farmacias Similares es internacionalmente conocida por su gran popularidad en México, donde fue fundada en 1997. Sin embargo, la compañía se ha expandido por otros países del mundo con el mismo concepto, que promueve la venta de medicamentos a un precio económico y más competitivo.

Bajo esa premisa llegaron en 2024 a Colombia, donde, según cuenta Malaver, la población les dio una buena recepción.

"El Dr. Simi ha tenido una acogida muy grande aquí en Colombia. Es un personaje que ha compactado muy bien con la cultura colombiana porque es alegre, baila y conecta con la gente. Eso empatiza mucho con lo que somos como país", explicó Malaver.

Aunque Bogotá reúne la mayor cantidad de Farmacias Similares, la compañía también tiene presencia en otras ciudades de Colombia, como Cartagena, Barranquilla, Cali y Pereira.

El peluche del Dr. Simi se ha transformado en un símbolo de un "movimiento social" que busca ofrecer productos de calidad a precios bajos y fortalecer los espacios donde tienen presencia.

"Es un personaje que ya no es solo un icono mexicano, sino que es un icono internacional de Latinoamérica", sentenció Malaver.

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