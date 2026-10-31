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Mundo
31 de octubre de 2026 - 05:40

Habitantes de Oleshki que viajan a Ucrania ya partieron rumbo a Bielorrusia, según Rusia

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Moscú, 31 oct (EFE).- Los habitantes de la localidad de Oleshki -en la región de Jersón del sur de Ucrania y ocupada por Rusia- que expresaron el deseo de partir rumbo a Ucrania ya abandonaron Rusia y vuelan en dirección a la ciudad bielorrusa de Gómel, informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso.

Por EFE
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"Los habitantes de la localidad de Oleshki que durante la evacuación en el marco de la misión humanitaria expresaron su deseo de viajar a Ucrania partieron del aeropuerto de Anapa (en la región rusa de Krasnodar) al aeropuerto de Gómel, Bielorrusia, acompañados por el defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Según Defensa, los refugiados viajan a bordo de aviones de transporte de la Fuerza Aeroespacial de Rusia.

Rusia dio este viernes por terminada la misión humanitaria en Oleshki, que "transcurrió sin ninguna clase de incidentes", según reportó la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, desde Armiansk, localidad de la anexionada península de Crimea.

Destacó que en la operación, en la que tuvo un papel primordial la primera dama de EE.UU., Melania Trump, ambas partes demostraron una "gran organización".

Lantrátova precisó que una columna con evacuados se dirigió rumbo a territorio ruso y otra a territorio ucraniano.

Las autoridades ucranianas estimaron en su momento en 2.000-3.000 los habitantes de Oleshki que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades en Jersón, cuyo tercio norte está controlado aún por el ejército ucraniano.

Mientras Kiev acusó a Moscú de ser el culpable de la situación por bloquear los accesos a la ciudad, el presidente ruso, Vladímir Putin, responsabilizó a los ucranianos de lo que llamó "catástrofe humanitaria".

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