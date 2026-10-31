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Mundo
31 de octubre de 2026 - 19:00

La policía busca al autor de un tiroteo en California en el que murió una mujer embarazada

Imagen sin descripción

Nueva York, 31 oct (EFE).- La policía busca al autor de un tiroteo ocurrido la víspera en la noche en una tienda de disfraces para Halloween en la ciudad de Fairfield (California), en el que murió una mujer embarazada y otras seis personas resultaron heridas.

Por EFE
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En un comunicado publicado en sus redes sociales, la policía de Fairfield indicó que la fallecida es Constance Hages, una mujer de 31 años que estaba embarazada en el momento de su muerte, según confirmó su familia a las autoridades.

Entre los heridos se encuentran tres hombres de 16, 19 y 32 años, los tres en estado crítico, y otro varón de 23 que, aunque permanece hospitalizado, se encuentra estable.

Las otras dos víctimas, dos hombres de 19 y 43 años, recibieron tratamiento por heridas de bala y ya fueron dadas de alta en el hospital.

Según la información preliminar obtenida durante la investigación, se cree que el tiroteo, que tuvo lugar en la tienda Spirit Halloween del centro comercial Solano Town alrededor de las 20:30 hora local, se debió a un "ataque dirigido".

"Los detectives siguen investigando activamente este caso, revisando las grabaciones de video y otras pruebas para identificar al responsable de este atroz acto de violencia", señaló la policía.

"Somos conscientes de la preocupación y la incertidumbre que este incidente ha generado en toda nuestra comunidad, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos actos y celebraciones de Halloween previstos para hoy", agregó la institución.

El mismo viernes, un hombre de 21 años disparó a otro joven de la misma edad en otra tienda Spirit Halloween en Madison Heights (Michigan), durante un "breve altercado", según detalló también la policía.

La víctima fue trasladada al hospital y posteriormente falleció, y el sospechoso fue detenido.

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