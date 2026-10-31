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Mundo
31 de octubre de 2026 - 17:25

Libia celebra la renovación del mandato de la misión de la ONU en el país para un año más

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Túnez, 31 oct (EFE).- Libia celebró este sábado la renovación del mandato de la misión de las Naciones Unidas en el país hasta el 31 de octubre de 2027, mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada con el voto favorable de trece miembros y la abstención de Rusia y China.

Por EFE
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El presidente del Consejo Presidencial (Jefatura de Estado encargada), Mohamed Menfi, celebró que la resolución -aprobada el viernes- reafirme la soberanía y la unidad nacional, y apoye un proceso político integral liderado por los libios que conduzca a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, con el fin de lograr la unificación del país.

Menfi destacó "el papel fundamental" de la Misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) para facilitar el proceso político y mediar entre líderes del este y el oeste del dividido país, que cuenta con dos administraciones rivales desde 2014, tras el estallido de la guerra civil y el fracaso de los intentos de transición unificada después de la caída de Muamar Gadafi en 2011.

La postura de Menfi fue secundada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), que administra el oeste del país desde Trípoli, bajo el liderazgo del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba.

Por su parte, el jefe del Gobierno paralelo del este, Osama Hamad, valoró que la resolución destaque la necesidad de formar una autoridad ejecutiva unificada, poniendo fin a la división institucional, y urja a avanzar hacia unas elecciones "libres y justas, basadas en el consenso nacional y una sólida base legal".

Hamad subrayó que la creación de una autoridad unificada representa "un punto de partida esencial" para restaurar la unidad de las instituciones estatales, poner fin a la división, preservar las capacidades del pueblo libio y crear condiciones para la estabilidad y el desarrollo.

El jefe del Ejecutivo del este, con sede en Bengasi, destacó que el éxito de los planteamientos requiere "el respeto" a la soberanía y el apoyo a la voluntad nacional, "lejos de dictados e injerencias que no sirven a la estabilidad del país".

En consonancia con Hamad, el comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (ENL), Sadam Haftar, consideró que la extensión de la UNSMIL supone una "oportunidad importante" para impulsar el proceso político hacia una solución nacional integral que ponga fin a la división y al estancamiento.

Sadam Haftar -hijo del mariscal Jalifa Haftar, bajo cuya tutela se encuentra el este del país- destacó que "ha llegado el momento de superar el estado de inmovilidad y avanzar hacia un consenso nacional serio, según un mapa de ruta claro con plazos definidos y con garantías, que conduzca a unas elecciones nacionales libres y justas".

Con la renovación de la misión, la representante especial de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, tiene por delante el reto de lograr la celebración de comicios antes de septiembre de 2028, según el acuerdo firmado el pasado agosto por representantes del este y el oeste, auspiciado por el organismo internacional, tras varios intentos fallidos.

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