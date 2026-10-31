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Mundo
31 de octubre de 2026 - 08:25

Mélenchon llama a manifestarse pacíficamente en día de temor a más disturbios en Francia

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París, 31 oct (EFE).- El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, llamó a manifestarse pacíficamente en Francia este sábado y anunció que participará en la marcha sindical de París contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos, en una jornada marcada por las restricciones impuestas por las autoridades ante el riesgo de disturbios.

Por EFE
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"Queremos hacer vivir el derecho a manifestarse pacíficamente en un momento en que el macronismo deriva hacia un modo autoritario y en que la extrema derecha quiere colocar al país bajo sus amenazas de atentados, como en Trappes", afirmó en un mensaje en las redes, en alusión a las limitaciones a manifestaciones no sindicales y al atentado racista de hace ocho días en esa localidad de las afueras de París.

Mélenchon pidió por ello a los manifestantes demostrar una determinación "firme, tranquila y disciplinada" para defender las libertades públicas.

El llamamiento se produce después de que varios responsables políticos atribuyeran a Mélenchon y a su formación una responsabilidad política en el clima de tensión que ha acompañado a las movilizaciones y en los episodios de violencia registrados durante las últimas semanas en el país, especialmente el 17 de octubre.

El anuncio del dirigente de LFI de que estará en la marcha de París tiene lugar también horas después de que haya quedado fijado su recorrido definitivo por el Consejo de Estado, la máxima institución administrativa francesa, que ha vetado el solicitado por los sindicatos para este sábado en el centro de París, tras un recurso del Gobierno por motivos de seguridad.

La marcha debía partir de la plaza de la Bastilla y terminar en la de Nación, durante el que es el tercer sábado consecutivo de protestas, pero finalmente transcurrirá entre la Porte de Charenton y la de Bagnolet, lejos del centro y de las zonas comerciales.

En París y en distintas ciudades de Francia, las autoridades han extendido las restricciones ante el temor de que grupos radicalizados aprovechen las movilizaciones y Halloween para organizar disturbios y saqueos.

En la capital, se han cerrado una cuarentena de estaciones de metro y se ha decretado un toque de queda en los sectores de la plaza de la República y Châtelet-Les Halles entre las 23.00 y las 6.00 horas durante el fin de semana.

Hay restricciones para menores no acompañados por adultos que también afectan a Lille, Douai, Denain, Wattignies, Valenciennes, Marly, Lyon y Aviñón, entre otras. En Grenoble se ha decretado un toque de queda general en varios sectores, mientras que Burdeos y Tours han establecido limitaciones de circulación y concentración en determinadas zonas.

Ante las amenazas de disturbios, el Gobierno ha desplegado 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio, con apoyo de vehículos blindados, drones y helicópteros, al tiempo que ha previsto controles en carreteras, estaciones y redes ferroviarias para detectar armas y prevenir actos violentos.

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