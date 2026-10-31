México investiga muerte de una menor por disparos de policías en Tamaulipas, tras bloqueos

"Lamentamos profundamente la muerte de una niña de siete años por una herida de arma de fuego, en un hecho en el que su madre resultó lesionada", expresó un comunicado compartido por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal.

Además, la nota informativa confirmó el fallecimiento de cinco personas en dos accidentes derivados de impactos en contra de vehículos incendiados en los bloqueos de vías por miembros del crimen organizado en respuesta a la captura de un líder de la facción 'Ciclones' del Cartel del Golfo y de otra persona, cuya identidad no fue revelada.

"Se investiga la presunta procedencia del disparo desde un helicóptero de la Guardia Estatal que participaba en la atención de estos acontecimientos", subrayó el documento sobre este operativo en el que también participaron fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

El mandatario estatal expresó sus condolencias a la familia de la menor y apuntó que las investigaciones "deberán determinar las circunstancias y las responsabilidades que correspondan".

"Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con las familias afectadas. Se actuará con apego a la ley, sin encubrir a nadie", resaltó Villareal, al tiempo que señaló que su gobierno brindará atención y acompañamiento a las personas lesionadas y las familias de quienes perdieron la vida.

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Al momento, dijo, "los vehículos utilizados para bloquear las vialidades han sido retirados. Algunas vías pudieron liberarse de inmediato; otras requirieron trabajos más prolongados por tratarse de tractocamiones y unidades de carga incendiadas".

Villareal, también confirmó que las fuerzas federales y estatales mantienen su despliegue en la región con 450 elementos y dos helicópteros del Ejército.

El pasado 29 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional de México desplegó a 450 militares para restablecer el orden tras una serie de bloqueos de vías presuntamente realizados por grupos del narcotráfico en respuesta a la captura de Axel Alfredo, alias 'Axel', identificado como el segundo al mando del grupo delictivo 'Ciclones' del Cartel del Golfo.

Según las autoridades, el sujeto está vinculado a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

Axel Alfredo es hijo de José Alfredo, alias El contador, jefe de la citada organización criminal y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como El mata amigos, y exjefe del Cartel del Golfo, quien está recluido en el penal de máxima seguridad 'El Altiplano', en el central Estado de México.