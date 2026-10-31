ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
31 de octubre de 2026 - 21:15

Milei inaugura un templo evangélico en Neuquén a pocos días de la visita del papa León XIV

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El presidente Javier Milei inauguró este sábado un templo religioso en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, y volvió a defender la "moral como política de estado", a una semana de la visita del papa León XIV al país, en un renovado gesto para la población evangélica de cara a las elecciones de 2027.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Durante su discurso en el nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, Milei recurrió a distintos pasajes y ejemplos bíblicos para explicar cómo funciona su concepto de "la moral como política de Estado", que, según afirmó, orienta sus "medidas a partir de lo que es justo y no de lo que es políticamente conveniente", incluidas las decisiones económicas.

En ese sentido se refirió al equilibrio en las cuentas públicas, sobre lo que aseguró que "ceder es injusto y destruye la economía", en una referencia indirecta a la oposición y especialistas que reclaman al Gobierno mayor gasto para recuperar la actividad económica del país.

"Los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles justamente porque son populares, pero el Paraíso de un día para el otro no existe", argumentó.

"En el infierno la tasa de interés es infinita", dijo el presidente, y vinculó a políticas estatales "populistas" como propias de lo "diabólico".

"El camino de la justicia no es fácil. La verdadera justicia consiste en respetar nuestros valores morales, los judeocristianos, es decir, los que nos ha dictado el uno", en referencia a Dios.

"Respetar el derecho a la vida, la propiedad y la libertad a rajatabla es justicia, ese es nuestro norte", agregó.

En un claro planteo de campaña electoral, dijo: "Creemos que nuestro camino es el correcto, pero sabemos que depende de mostrarle a ustedes y el pueblo argentino la verdad de estas palabras. Queremos que el año que viene puedan elegir en paz. La otra opción es todo aquello que nos hizo desandar el proceso civilizatorio y nos dejó más cerca de la barbarie".

Al inicio de su alocución, Milei mostró alegría por la próxima visita del papa a Argentina.

"Esta celebración llega en un momento muy especial por la llegada del papa León XIV, lo esperamos con los brazos abiertos", afirmó el presidente, y subrayó que ese hecho es una oportunidad para "reflexionar sobre los principios judeocristianos que hemos decidido defender".

A pesar del gran despliegue que el Gobierno argentino desplegará entre el 8 y el 11 de noviembre para acompañar la llegada del Santo Padre, Milei y su partido La Libertad Avanza (LLA) mantiene diferencias con la Iglesia católica del país suramericano por las críticas que sus autoridades suelen expresar sobre la situación social de la población en medio del programa económico que el ultraderechista encabeza.

El mandatario, que profesa la religión judía, mantiene un vínculo cercano con sectores evangélicos como la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que en el inicio de su gestión en diciembre de 2023 estableció un convenio de asistencia social con el Ministerio de Capital Humano.

La iglesia evangélica Jesús es Rey es liderada por Hugo Márquez, y su hija Nadia Márquez, expastora de esa iglesia, es senadora del Congreso nacional por LLA.

Milei participó en julio de 2025 de la inauguración de otro templo evangélico en la provincia de Chaco, en el norte argentino, propiedad de la Iglesia Cristiana Universal.

De acuerdo a un reciente estudio del Barómetro de Religiones y Creencias en Argentina, un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 17,4 % de la población del país se percibe evangélica.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
03
Política
Ofrecen a Cesarito Sosa liderar la lista oficialista al Senado y gobernadores negocian espacios
Ver más
04
Policiales
Yby Yaú: avioneta capotó, pero no deja heridos
Ver más
05
Gente
Maga Paéz celebró la vida de su esposo Patricio Escobar
Ver más

Te puede interesar