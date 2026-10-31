¿Quién está detrás de los recientes disturbios en varias ciudades españolas?

Algunas de estas protestas, sin aparente motivación ideológica, estaban centradas en el saqueo de comercios y en generar caos y desorden. Pero, ¿quién está detrás?

Fuentes policiales y expertos en violencia urbana explican a EFE que la base de este movimiento está en las redes sociales, principalmente en canales de Whatsapp y grupos de Telegram.

En ellos se dan indicaciones precisas sobre la vestimenta -negra, sin marcas visibles y con pasamontañas-, los objetivos: saquear el máximo número de grandes superficies posibles, centrándose en tecnología y lujo, y provocar caos quemando contenedores y formando barricadas.

En estos grupos, incluso se explica cómo hacer un pasamontañas a partir de una camiseta, formando a estos jóvenes en técnicas de guerrilla urbana.

Las manifestaciones por la educación en Francia, que empezaron reclamando mejores condiciones y acabar con los recortes en becas, derivaron en disturbios violentos y una contundente respuesta policial.

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A muchas de estas concentraciones, sin una dirección clara ni un liderazgo identificable, se sumaron individuos sin otro objetivo que el del saqueo de comercios.

La Policía francesa y la Gendarmería se vieron sobrepasadas por esta escalada violenta, dada su espontaneidad y la dispersión de los incidentes, algo que ha llevado a tener dificultades para detener e identificar a los autores de los saqueos, según un análisis policial al que ha tenido acceso EFE.

Este modelo de protesta ha inspirado los disturbios en España a través una plataforma bautizada como Blocus, que ha ido apareciendo y desapareciendo de las redes sociales en los últimos días.

Las protestas violentas en Barcelona del 24 de octubre se saldaron con 128 detenidos -72 de ellos menores de edad-. Del mismo modo que sucedió con los agentes franceses, los Mossos d'Esquadra (policía regional de Cataluña) se vieron sorprendidos por su "violencia extrema", según reconoció públicamente la comisaria jefa del cuerpo, Sílvia Catà.

Por el momento, los Mossos no ven ninguna ideología ni organización extremista detrás de Blocus y consideran que se puede tratar de un "efecto espejo" de las protestas en Francia, amplificadas por el miedo a quedar excluido (FOMO), e impulsadas por las redes sociales.

Eran adolescentes, incluso algunos de menos de 14 años, que se reunieron con la única finalidad de "cometer hechos delictivos", sin el ánimo de reivindicar o reclamar derechos.

Por el momento, diez jóvenes, entre ellos cuatro menores, han sido detenidos en varias ciudades españolas por incitar en canales vinculados a Blocus a la comisión de altercados, disturbios, saqueos y violencia contra las fuerzas de seguridad.

Tres de los detenidos se autoproclaman como líderes o cabecillas de Blocus.

De cara a este sábado, Blocus ha hecho un llamamiento a repetir los disturbios en diferentes ciudades españolas y aprovechar la festividad de Halloween para ir tapado con máscaras y disfraces, si bien la convocatoria de Madrid se ha desinflado.

Aun así, las fuentes consultadas por EFE sostienen que la Policía Nacional está "preparada".

Los expertos consultados por EFE diferencian los disturbios violentos con motivaciones ideológicas, como fue el caso del 26 de octubre en Bilbao en la protesta por la presencia en la ciudad del agitador ultra Vito Quiles, de los que buscan crear caos pero están "vacíos de contenido" ideológico, como sería el caso de lo ocurrido en Barcelona.

Las manifestaciones violentas en A Coruña, Avilés, Zaragoza y Bilbao han tenido un denominador común: todas estaban convocadas por colectivos antifascistas en protesta contra actos públicos del partido de ultraderecha Vox o de Vito Quiles.

Así, tres personas fueron detenidas en Avilés el 21 de octubre por los disturbios que ocurrieron al término de un mitin de Vox. Arrojaron bengalas y mobiliario urbano a los agentes antidisturbios.

Ese mismo día, en A Coruña también tres personas fueron detenidas al final de un acto de Vox, con un saldo de trece agentes heridos.

Por su parte, en Zaragoza el 22 de octubre fueron detenidas cinco personas a raíz de un enfrentamiento entre grupos antifascistas y seguidores de Quiles, en el que ocho policías resultaron heridos.