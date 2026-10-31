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Mundo
31 de octubre de 2026 - 18:55

Rubio lleva a ministros de Exteriores a partido de fútbol americano para concluir el G20

Imagen sin descripción

Atlanta (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevó este sábado a varios ministros de Exteriores, entre ellos los de Argentina y México, Pablo Quirno y Roberto Velasco, a un partido de fútbol americano en Atlanta (Georgia, EE.UU.) como cierre de dos días de reuniones del G20.

Por EFE
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La ciudad que acogió la cita ministerial fue también escenario del encuentro entre los Florida Gators, equipo del que Rubio es un firme seguidor, y su eterno rival, los Georgia Bulldogs, en el estadio Mercedes-Benz.

"Feliz de presentar a mis colegas ministros de asuntos exteriores el deporte americano por excelencia del fútbol y darles la bienvenida a la Nación Gator", escribió el jefe de la diplomacia estadounidense -en la red social X-.

Rubio publicó una fotografía en la que aparece en un palco del estadio junto a Quirno, que sostiene un balón, y a los responsables de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski; Australia, Penny Wong; Alemania, Johann Wadephul; y Japón, Toshimitsu Motegi, además de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas.

En otra imagen de las gradas se ve a Velasco sentado, así como los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, y de la India, S. Jaishankar.

En las fotografías no aparece el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien sí participó en la reunión del G20.

La presencia de Lavrov provocó el rechazo de los representantes europeos, que boicotearon la tradicional foto de familia para evitar posar con él debido a la guerra en Ucrania.

Los representantes de las mayores economías del mundo se reunieron durante dos días en Atlanta para abordar las crisis globales y su impacto en la economía y el mercado energético.

Sin embargo, la cita concluyó sin consenso ni declaración conjunta por las discrepancias sobre las guerras en Ucrania e Irán.

La reunión sirvió de antesala a la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en noviembre en su club de golf a las afueras de Miami.

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