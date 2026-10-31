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Mundo
31 de octubre de 2026 - 07:05

Tres muertos en un incendio de un edificio en Francia que se investiga como intencionado

Imagen sin descripción

París, 31 oct (EFE).- Tres cadáveres han sido hallados y una persona permanece desaparecida por el incendio de un edificio en la ciudad francesa de Clermont-Ferrand (en el centro del país), un suceso en el que se investiga, según la Fiscalía, su "posible origen criminal" y por el que se detuvo a una persona.

Por EFE
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El incendio tuvo lugar en la noche del jueves al viernes, en un edificio cerca de la plaza de la Victoire que quedó devastado.

La lucha contra las llamas se prolongó durante buena parte de la jornada posterior y, una vez controlado, las labores de búsqueda permitieron hallar inicialmente dos cuerpos sin vida, a los que se sumó otro encontrado durante la pasada madrugada.

El viernes a primera hora la Fiscalía de Clermont-Ferrand había indicado que "las primeras conclusiones de los investigadores apuntan a un posible origen delictivo del incendio", según recogió el medio regional público Ici, que también confirmó la detención de un hombre de 21 años esa mañana.

Una cuarta persona permanece aún desaparecida.

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