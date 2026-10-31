Trump da un giro y llama a votar por María Elvira Salazar tras sus roces por inmigración

Trump publicó el nombre de la legisladora de Miami de origen cubano, quien afronta una de las contiendas más reñidas en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, entre otros candidatos de Florida, junto con el mensaje: "AL GRAN PUEBLO DE FLORIDA, SALGAN Y VOTEN POR".

Esto representa un giro de última hora para Trump, quien el mes pasado amplificó una avalancha de comentarios en línea críticos contra Salazar.

El 15 de octubre, Salazar dijo que Trump respaldará la Ley Dignidad que ella impulsa para regularizar a inmigrantes sin antecedentes criminales de sectores económicos clave, aunque sin ofrecer la ciudadanía.

La representante federal del Distrito 27 de Florida despertó atención nacional tras un anuncio de campaña en septiembre en el que le dijo al presidente que su "política migratoria ha ido demasiado lejos" y que "los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados".

Por su parte, el rival de Salazar, el demócrata Elliott Rodríguez, también de origen cubano, la ha acusado de ser "cómplice" de las políticas de Trump.