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Mundo
31 de octubre de 2026 - 21:30

Un muerto y unos 2.000 afectados por las fuertes lluvias en las islas Galápagos de Ecuador

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Quito, 31 oct (EFE).- Al menos una persona murió y unas 2.000 resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, a causa del fenómeno El Niño, según confirmaron a EFE fuentes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz.

Por EFE
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Este sábado, las autoridades ecuatorianas declararon el estado de emergencia en la isla y suspendieron temporalmente los vuelos comerciales para dar prioridad al transporte de ayuda humanitaria.

Por el momento también mantienen suspendido el suministro de agua por la red pública de Puerto Ayora, la principal localidad de Santa Cruz.

Además, según detalló el COE, en torno a las 17:00 (22:00 GMT) las lluvias volvieron a intensificarse fuertemente, por lo que el número de afectados podría elevarse en las próximas horas. Por ello se han habilitado cuatro alojamientos temporales para las personas evacuadas de sus viviendas y un centro de acopio de donaciones.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó de que, hasta el momento, se ha atendido en centros médicos a 85 personas.

Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) coordinó el envío de ayuda humanitaria desde la ciudad de Guayaquil en colaboración con las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía (Inamhi), la previsión de lluvias de las próximas horas mantiene la alerta roja en todas las islas del archipiélago menos en San Cristóbal.

La situación llevó al Parque Nacional de Galápagos a cerrar de manera temporal algunos de los atractivos turísticos de la isla, entre ellos la playa de Garrapatero, Las Grietas, Puntudo y el Chato, además de Puerto Chino y Baquerizo en San Cristóbal.

La intensidad de las lluvias provocó el desbordamiento de cauces, inundaciones en viviendas y daños en carreteras, según reportó el servicio de emergencias ECU 911, que inicialmente informó de 80 personas desalojadas.

El presidente del COE Nacional, Roberto Luque, informó en un principio del desplazamiento de 13 sanitarios y que tres afectados fueron atendidos en un hospital público.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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