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Mundo
31 de octubre de 2026 - 21:45

Un nuevo bombardeo contra el Clan del Golfo deja siete fallecidos en el oeste colombiano

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Bogotá, 31 oct (EFE).- Al menos siete personas fallecidas y otra detenida fue el resultado de un nuevo bombardeo que ordenó el Gobierno colombiano en el departamento del Chocó (oeste) contra la organización criminal Clan del Golfo, informó este sábado el presidente Abelardo de la Espriella.

Por EFE
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"El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea colombiana ejecutaron la operación Oppenheimer (...) La inteligencia y la acción conjunta permitieron atacar una subestructura que imponía el miedo y controlaba corredores del narcotráfico", afirmó De la Espriella sobre los resultados del bombardeo que se realizó el pasado miércoles.

La operación se realizó en el municipio de Nóvita, en el Chocó, contra el grupo Edwin Guzmán Martín del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y es la mayor organización criminal del país.

Entre las personas que murieron se encuentra Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y "articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal" en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.

"Este narcoterrorista, que gracias a Dios fue dado de baja, acumulaba casi diez años en grupos narcoterroristas e ilegales y había ejercido posiciones de mando", apuntó el mandatario.

Como resultado del operativo también se logro la incautación de diez armas largas, un lanzagranadas, municiones, explosivos y material de guerra.

"Retiramos de sus manos las armas con las que amenazaban a las comunidades y sostenían su capacidad de combate. Golpeamos el mando, las finanzas y la capacidad de intimidación del grupo narcoterrorista del Clan del Golfo", enfatizó De la Espriella.

El presidente anunció que dio la orden de "mantener la ofensiva total" para detener al Clan del Golfo.

Este nuevo bombardeo se ejecuta en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, al considerar que ya se registran ocho menores de edad muertos en medio de estos operativos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los diez muertos fueron menores de edad, dos de quince años y uno de dieciséis.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo ejecutado en la región del Catatumbo (noreste) dejó como resultado una adolescente de dieciséis años fallecida.

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