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Mundo
31 de octubre de 2026 - 19:30

Violentos saquean tiendas en Fráncfort tras una protesta juvenil mayormente pacífica

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Berlín, 31 oct (EFE).- Grupos de violentos saquearon en la tarde de este sábado varias tiendas en el centro de Fráncfort, entre ellas un establecimiento de armas y otro de ropa deportiva, después de que las protestas estudiantiles convocadas en todo el país -y que transcurrieran de forma mayormente pacifica- se vieran sucedidas de manifestaciones en las que se registraron incidentes vandálicos.

Por EFE
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Según el diario Bild, los violentos destrozaron primero los escaparates de una tienda de la cadena de moda urbana Snipes y lograron robar calzado deportivo antes de que fueran obligados a retroceder por la policía, que acudió al lugar con un cañón de agua.

Después, los vándalos se dirigieron a una armería, rompieron los escaparates y lograron llevarse al menos dos armas, que pudieron ser incautadas posteriormente por las fuerzas de seguridad.

La manifestación convocada en Fráncfort por las iniciativas 'GenZ-regelt' (Genz-lo arregla) y 'Generation Aufbruch ('Generación cambio') para exigir inversiones en educación, seguridad social, sanidad, protección del clima y una vida asequible, y manifestarse en contra del posible regreso del servicio militar obligatorio, y a la que se sumaron unos 8.000 participantes, según la policía, transcurrió mayormente sin incidentes hasta primera hora de la tarde, en la que el ambiente se tornó tenso.

"Había señalado en repetidas ocasiones que debíamos contar con que el potencial de violencia de la extrema izquierda se infiltraría en esta manifestación, y así ha sido", declaró el ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck, quien acudió al lugar para hacerse una idea de la situación.

Poseck agregó que según las estimaciones, unos cien activistas de extrema izquierda atacaron a la los agentes con botellas, piedras y artefactos pirotécnicos en enfrentamientos que se saldaron con varios policías heridos.

En el transcurso de los disturbios se produjeron varias docenas de detenciones y la situación en el centro de la ciudad seguía siendo tensa entrada la noche.

Precisamente por temor a que se produjeran disturbios, muchos comerciantes de los centros urbanos y, sobre todo, de las calles comerciales de lujo, también en la capital financiera, habían blindado sus escaparates con tablones de madera u otros materiales, como medida de precaución, mientras las fuerzas de seguridad estuvieron presentes con un gran despliegue.

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