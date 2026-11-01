A dos días de las elecciones: Trump amenaza con vetos y la Justicia interviene en Alaska

Estas son las claves de la jornada de este domingo:

Trump aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" si los demócratas conquistan la mayoría en el Congreso el próximo martes.

El mandatario detalló en una entrevista con la cadena Fox News publicada hoy que, en ese escenario, recurriría al veto de las iniciativas de la oposición durante "un mes o dos" para obligar a los legisladores a negociar acuerdos con la Casa Blanca, aunque insistió en que los republicanos mantendrán el control tanto del Congreso como del Senado.

Una jueza federal de Alaska desestimó una demanda del Departamento de Justicia con la que la Administración federal intentaba retrasar la certificación electoral y segregar papeletas ante la posibilidad de que la coincidencia de dos candidatos con nombres similares (el republicano Dan S. Sullivan y el independiente Daniel J. Sullivan Jr.) confundiera a los electores.

La magistrada Sharon L. Gleason determinó que el Gobierno carece de legitimación y advirtió de que ordenar a las autoridades investigar la intención del electorado vulneraría el derecho constitucional al voto secreto en vísperas de las urnas.

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La congresista federal demócrata Haley Stevens sacudió la campaña en el estado clave de Michigan tras respaldar públicamente al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en una de las contiendas que pueden decidir el control de la Cámara Alta.

Stevens, que perdió en agosto las primarias demócratas frente a Abdul El-Sayed, apareció este domingo junto a Rogers en un servicio religioso en Detroit y anunció su respaldo al republicano después de que el candidato demócrata le pidiera mantenerse alejada de su campaña, en medio de las discrepancias entre ambos sobre Israel.

El gesto fue celebrado por Trump, quien calificó la decisión de "valiente". El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, describió en X la decisión de Stevens como una "traición despreciable".

El Partido Demócrata aventaja en siete puntos porcentuales a los republicanos en la intención de voto genérica para el Congreso (52 % frente a 45 %), según un sondeo nacional difundido este domingo por la cadena NBC News.

La encuesta sitúa el índice de desaprobación de Trump en el 60 %, marcado por el persistente descontento ciudadano con la economía, el costo de la vida y el rumbo del país.

El recuento de votos tras la noche electoral: en Estados Unidos, conocer los primeros resultados la noche de las elecciones no significa que todos los sufragios estén ya contabilizados.

Las diferencias entre las leyes estatales sobre el voto por correo, los plazos para recibir papeletas y los procedimientos de certificación hacen que el recuento pueda prolongarse durante varios días, e incluso semanas en algunos estados.

California, el más poblado del país, es uno de los casos más representativos. Las autoridades aceptan papeletas enviadas por correo con matasellos del día de las elecciones que reciban hasta siete días después, y los condados tienen hasta el 3 de diciembre para certificar los resultados.

En Washington, otro estado de la costa oeste donde el voto se realiza casi íntegramente por correo, el recuento puede tardar días. En las elecciones de 2024, se necesitaron cuatro días para contabilizar el 90 % de los sufragios.

Oregón, en el noroeste del país, también utiliza mayoritariamente el voto por correo y no certificará los resultados definitivos hasta el 10 de diciembre.

En la víspera de la jornada electoral, Trump tiene previsto ofrecer un discurso este lunes en el Reflecting Pool del Monumento a Lincoln, en Washington D.C., como acto de cierre de campaña.

Por su parte, los demócratas han centrado sus últimos mensajes de campaña en el coste de la vida, con promesas de reducir los precios de los alimentos, la gasolina y la vivienda, y críticas a los aranceles.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha prometido que exigirá responsabilidades a la actual Administración si su partido recupera la mayoría.