ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
Radio Revista
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
A Pura Naftalina
ABC FM 08:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 09:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 09:15

Abren investigación de intento de homicidio por cóctel molotov lanzado a policías en París

Imagen sin descripción

París, 1 nov (EFE).- La Fiscalía de París anunció este domingo que se ha abierto una investigación por intento de homicidio en relación al lanzamiento ayer de un cóctel molotov a un grupo de policías y gendarmes, que se saldó con al menos un agente herido leve al prenderse fuego su uniforme.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Por ahora no se ha detenido a ningún sospechoso por estos hechos. Las investigaciones continúan para identificar a los autores", detalló la Fiscalía en un comunicado transmitido a EFE.

El incidente ocurrió en la Porte de Charenton, el punto final de la manifestación autorizada en la capital francesa, y fue registrado por las cámaras de los medios de comunicación.

Las imágenes de la explosión y de agentes con llamas en sus piernas fueron ampliamente difundidas y suscitaron numerosas reacciones políticas de repulsa.

La marcha parisina había discurrido en calma, pero hubo incidentes en su colofón, al igual que en otras ciudades, con enfrentamientos entre alborotadores y manifestantes que se negaban a disolver la concentración y las fuerzas de seguridad, algo muy habitual en las protestas en Francia más allá de la especial conflictividad que caracterizó las últimas movilizaciones.

Fue en ese contexto en el que "se lanzaron objetos explosivos contra una quincena de gendarmes, así como contra agentes de policía", detalló la Fiscalía, en un incidente que el ministro de Interior, Laurent Nuñez, ya había calificado de "tentativa de homicidio" en declaraciones a la prensa anoche.

Nuñez también confirmó que un gendarme había resultado herido leve en ese suceso.

"La sensación de quemazón es inmediata, intensa y se va agravando con el tiempo. Debido a su naturaleza, es difícil de aliviar; uno tiene tiempo de sentir cómo va aumentando, de notar que la ropa empieza a verse afectada y de sentir que la piel empieza a picar", describió este domingo esa víctima, en declaraciones a la cadena BFMTV.

Esta mañana se abrió oficialmente la investigación, aunque las denuncias por los daños causados se espera que se presenten a lo largo de la jornada, según indicó la Fiscalía.

"Las lesiones ocasionadas serían quemaduras de segundo grado y acúfenos (zumbidos en los oídos), aunque este balance todavía está pendiente de concretarse", precisa el mensaje de esa autoridad judicial.

La Fiscalía parisina expuso igualmente que, en la jornada del sábado, en la capital se realizaron 105 arrestos (del algo más de medio millar que el Ministerio de Interior comunicó anoche a nivel nacional).

De ellos, 88 tuvieron lugar por las manifestaciones y 17 fueron en las horas posteriores, en el marco de los llamamientos a cometer actos de violencia aprovechando la noche de Halloween que habían lanzado en las redes sociales grupúsculos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados.

Entre los detenidos, 89 permanecen bajo custodia policial, 61 de ellos mayores de edad y 22 menores.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
04
Policiales
Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween
Ver más
05
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más

Te puede interesar