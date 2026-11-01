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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 11:15

Bolivia reporta 114.048 familias afectadas por la sequía relacionada con El Niño

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La Paz, 1 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Bolivia informó que entre el 1 de junio y el 29 de octubre se registraron 114.048 familias afectadas por las sequías en varias regiones del país, declaradas como una emergencia nacional, y que son una manifestación del fenómeno climático de El Niño.

Por EFE
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Dicha cantidad aglutina a las familias que se han visto "damnificadas" y que soportaron "pérdidas directas" en sus medios de subsistencia, indicó la cartera de Estado en un comunicado.

Asimismo, el reporte da cuenta de 1.486 comunidades, 167.511 hectáreas de cultivos afectadas y 75.013 cabezas de ganado perdidas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, mencionó que "en varias regiones de Bolivia está lloviendo menos de lo necesario", afectando tanto zonas del altiplano y los valles, mientras que es posible que otras zonas enfrenten "lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos".

"En una parte del país puede faltar agua mientras en otra puede llegar demasiada. Los pronósticos no significan que todos estos desastres necesariamente ocurrirán. Son advertencias que nos permiten prepararnos", afirmó Justiniano citado en la nota.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dictó en la víspera el decreto de "emergencia nacional" para habilitar recursos "económicos y humanos" como prevención ante los primeros efectos del fenómeno de El Niño.

El decreto 5759, ya publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, declara la emergencia nacional ante "el inminente riesgo de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes asociados al fenómeno El Niño 2026-2027".

Al respecto, Justiniano señaló que la atención de las emergencias será una "tarea conjunta" del Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios.

A la sequía que afecta algunos departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija pueden sumarse otras zonas que posiblemente queden afectadas por inundaciones debido al inicio de la temporada de lluvias, que habitualmente abarca los meses de noviembre a marzo.

El fenómeno climático de El Niño consiste en el calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que se manifiesta con alteraciones en la atmósfera que ocasionan sequías o fuertes lluvias seguidas de inundaciones.

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