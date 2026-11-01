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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 13:40

Brasil normaliza el acceso a las cataratas del Iguazú tras 20 días restringido por lluvias

Imagen sin descripción

Río de Janeiro, 1 nov (EFE).- El acceso a la pasarela que permite al público acercarse a las cataratas del Iguazú en el lado brasileño fue normalizado este fin de semana tras haber estado restringido por 20 días por motivos de seguridad, ante la fuerte crecida del río atribuida a las intensas lluvias provocadas por el fenómeno climático de El Niño.

Por EFE
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El ingreso del público a la principal atracción del Parque Nacional do Iguaçu fue restringido entre el 11 y este viernes por una crecida que amenazaba con arrastrar la estructura, y retomado desde el sábado ante la reducción del caudal del río Iguazú, informó este domingo la concesionaria que administra el parque brasileño.

La pasarela permite a los visitantes acercarse hasta la llamada Garganta del Diablo, el principal salto de las cataratas del Iguazú, la atracción que Brasil comparte con Argentina.

Su acceso fue bloqueado el 11 de octubre, cuando el caudal del río alcanzó 8,5 millones de litros de agua por segundo, por encima de los ocho millones de litros por segundo que los protocolos de seguridad consideran como el límite.

Las fuertes lluvias en la región hicieron con que el río Iguazú alcanzara un caudal de hasta 17,7 millones de litros de agua por segundo el pasado lunes 26 de octubre, un volumen casi doce veces superior al promedio histórico (1,5 millones de litros por segundo).

El circuito fue reabierto gracias a que, "con tendencia a la baja en los últimos días", el caudal se redujo hasta 6,8 millones de litros por segundo el sábado y la previsión es que permanezca por debajo de los límites de seguridad en los próximos días, explicó la concesionaria.

"Tras evaluación de los profesionales especializados, la estructura quedó apta para recibir los visitantes en la principal atracción del Parque Nacional do Iguaçu", agregó el gestor.

Así como en Brasil, el Parque Nacional del Iguazú en Argentina también restringió las visitas en algunos de sus circuitos por la crecida del río.

Las cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Brasil y comparten el sistema de saltos de agua con Argentina.

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