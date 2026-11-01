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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 17:00

Canciller peruano viajará a Rusia a buscar 450 peruanos reclutados para guerra en Ucrania

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Lima, 1 nov (EFE).- El canciller de Perú, Carlos Espá, viajará a Rusia el próximo viernes para solicitar información a las autoridades rusas de "máximo nivel" sobre unos 450 peruanos presuntamente reclutados "con engaños" para combatir en la guerra de ese país contra Ucrania, según informó este domingo.

Por EFE
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El viaje de Espá a Rusia se realizará después de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el próximo miércoles y jueves en Madrid, evento al que acudirá en representación de la mandataria, Keiko Fujimori, que este domingo anunció que no viajará por atender la emergencia climática generada por el fenómeno El Niño.

"En el caso de Rusia, estamos muy preocupado por los 450 peruanos que con engaños de organizaciones criminales transnacionales han sido reclutados con mentiras y han terminado peleando en una guerra que no les corresponde", declaró el canciller a la prensa.

Por ese motivo, Espá dijo que aprovechará el viaje a España para ir directamente a Rusia, donde dijo se reunirá con "las autoridades del máximo nivel" en ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores solicitará la información más exacta sobre la situación de los peruanos reclutados, quiénes están desaparecidos, los fallecidos y los que se encuentran en actividad.

Alrededor de cincuenta peruanos que viajaron a Rusia han podido ser repatriados hasta la fecha, pero también hay un reporte de diez eruanos fallecidos y que han sido plenamente identificados, indicó el canciller.

"Queremos demostrar, a través de este gesto de darnos el trabajo de ir hasta Rusia, que el ministerio de Relaciones Exteriores está preocupado y vamos a ir a hacer todos los esfuerzos para conseguir toda esa información que los familiares requieren y demandan con mucha justicia", expresó Espá.

A raíz de estos casos, la justicia peruana ha procesado este año, al menos, a dos hombres por el delito de trata de personas como presuntos reclutadores de combatientes, con ofertas de dinero para realizar labores distintas a las que finalmente realizaron en Rusia, en el frente de batalla en territorio ucraniano.

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