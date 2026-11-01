Carlos III acude a un acto religioso en Antigua y Barbuda por sus 45 años de independencia

La familia real arribó, en un lujoso auto, a la ceremonia religiosa en la Iglesia Pentecostal Casa de Restauración en St. John's, capital del territorio caribeño, según publican las redes sociales.

Igualmente, la cuenta de X de la Familia Real destacó -en un video- a Carlos y Camila en la celebración religiosa, en la que desfilaron personas al portar las banderas de la Commonwealth, compuesta por 56 países con lazos históricos con el Reino Unido, entre ellos muchos africanos y la mayoría de los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), organización que creó la Comisión de Reparaciones en 2013.

El rey Carlos III y Camila están en Antigua y Barbuda desde el sábado para celebrar el 45 aniversario de la independencia del país caribeño.

El lunes, la familia real participará en la reunión de jefes de Gobierno de Commonwealth, donde la Caricom reiterará sus exigencias de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos durante la época coloinial.

Previo a la cita, Carla Barnett, secretaria general de la Caricom, una organización integrada por 15 países caribeños cuya sede está en Guyana, aseguró que llevan en agenda el tema de las reparaciones porque son "los crímenes de lesa humanidad que jamás podremos olvidar".

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Para Barnett, es "un momento crucial en la búsqueda de justicia reparadora", después de la histórica resolución de la ONU que declara la trata de africanos esclavizados como "el crimen más grave contra la humanidad".

Como monarca constitucional, el rey no puede comprometer disculpas formales ni reparaciones sin el aval del Gobierno británico, que el pasado 7 de septiembre reiteró que el Reino Unido "no paga ni pagará" reparaciones.

Por ello, Carlos III se ha limitado durante su gira por el Caribe a expresar su pesar, al usar fórmulas similares a las empleadas como príncipe de Gales por ejemplo en Barbados, durante la ceremonia en la que el país se convirtió en república en 2021.

"Es justo que reconozcamos el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá, incluso mientras nos alegramos de los éxitos del presente y construimos nuevas oportunidades para el futuro", afirmó el monarca del Reino Unido en Bahamas, donde estuvo esta semana, además de Guyana.