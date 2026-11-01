ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 15:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 15:55

Comité electoral israelí: Aunque se confirme injerencia extranjera no afectaría resultados

Imagen sin descripción

Jerusalén, 1 nov (EFE).- El presidente de la Comisión Electoral Central de Israel, el juez Noam Sohlberg, declaró este domingo que, incluso si se confirma que fuentes extranjeras usaron fondos para influir en las elecciones, esto no socavaría "la integridad del proceso electoral ni los resultados de las elecciones en su conjunto".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"La afirmación de que las pruebas que obran en nuestro poder podrían socavar los resultados electorales en su conjunto es incorrecta. Los ciudadanos de Israel votaron el martes pasado en cifras récord. Expresaron su voluntad y esta será respetada", dijo Sohlberg durante una comparecencia grabada junto al jefe del Shin Bet, David Zini, y la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

"Nuestra postura es que, incluso si las sospechas se confirman, esto no socavaría la integridad del proceso electoral ni los resultados electorales en su conjunto", añadió, además de señalar que las investigaciones no deben usarse para cuestionar el voto de los ciudadanos árabes.

Sohlberg confirmó haber recibido "sospechas serias" que deben ser examinadas sobre financiación proveniente de fuentes extranjeras con el fin de influir en las elecciones, lo que dijo "podría tener implicaciones para la seguridad nacional". Pero aclaró que, por ahora, se trata solo de sospechas. "Cuestionar los resultados electorales requiere pruebas sólidas", reiteró.

A su vez, informó que la investigación continúa y anunció que se creará un equipo conjunto, liderado por el Shin Bet, la Policía de Israel y la Fiscalía del Estado, para determinar los hechos.

En un comunicado en X, el líder opositor Gadi Eisenkot felicitó la declaración de Solberg, y dijo que "ha fracasado el intento ruin y malintencionado de negar los resultados de las elecciones, de cuestionar la voluntad del pueblo, de difamar a toda una población y de arrastrar a Israel a nuevas elecciones".

"Solo quien entiende que ha perdido es capaz de emprender una campaña de deslegitimación tan descarada, incluso a costa de minar aún más la confianza del pueblo en las instituciones del Estado", añadió en alusión al Likud de Netanyahu, que desde hace días acusa a los partidos árabes de "haber robado" los comicios.

El Likud, en otro comunicado, calificó de "desconcertante" que el presidente de la Comisión afirme sospechas de financiación extranjera y "al mismo tiempo, dé por sentado de antemano que no influyeron en los resultados electorales antes de que concluya la investigación".

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?
Ver más
05
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más

Te puede interesar