Comité electoral israelí: Aunque se confirme injerencia extranjera no afectaría resultados

"La afirmación de que las pruebas que obran en nuestro poder podrían socavar los resultados electorales en su conjunto es incorrecta. Los ciudadanos de Israel votaron el martes pasado en cifras récord. Expresaron su voluntad y esta será respetada", dijo Sohlberg durante una comparecencia grabada junto al jefe del Shin Bet, David Zini, y la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

"Nuestra postura es que, incluso si las sospechas se confirman, esto no socavaría la integridad del proceso electoral ni los resultados electorales en su conjunto", añadió, además de señalar que las investigaciones no deben usarse para cuestionar el voto de los ciudadanos árabes.

Sohlberg confirmó haber recibido "sospechas serias" que deben ser examinadas sobre financiación proveniente de fuentes extranjeras con el fin de influir en las elecciones, lo que dijo "podría tener implicaciones para la seguridad nacional". Pero aclaró que, por ahora, se trata solo de sospechas. "Cuestionar los resultados electorales requiere pruebas sólidas", reiteró.

A su vez, informó que la investigación continúa y anunció que se creará un equipo conjunto, liderado por el Shin Bet, la Policía de Israel y la Fiscalía del Estado, para determinar los hechos.

En un comunicado en X, el líder opositor Gadi Eisenkot felicitó la declaración de Solberg, y dijo que "ha fracasado el intento ruin y malintencionado de negar los resultados de las elecciones, de cuestionar la voluntad del pueblo, de difamar a toda una población y de arrastrar a Israel a nuevas elecciones".

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"Solo quien entiende que ha perdido es capaz de emprender una campaña de deslegitimación tan descarada, incluso a costa de minar aún más la confianza del pueblo en las instituciones del Estado", añadió en alusión al Likud de Netanyahu, que desde hace días acusa a los partidos árabes de "haber robado" los comicios.

El Likud, en otro comunicado, calificó de "desconcertante" que el presidente de la Comisión afirme sospechas de financiación extranjera y "al mismo tiempo, dé por sentado de antemano que no influyeron en los resultados electorales antes de que concluya la investigación".