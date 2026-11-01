De frases machistas a Hitler, citas que frenan circulación de textos educativos paraguayos

Los ejemplares hacen parte del programa Ñe’ẽry, o 'manantial de palabras' en idioma guaraní, que persigue fortalecer la comprensión lectora, al tiempo que ofrece educación afectiva y sexual para los adolescentes.

Y es precisamente a este grupo al que están destinados los mensajes más cuestionados, advirtió a EFE la senadora opositora Esperanza Martínez, quien opinó que estas frases reproducen "visiones machistas y patriarcales".

En un libro para los últimos años de educación secundaria se insta, por ejemplo, a las chicas a "dejar pasar los coqueteos de los jóvenes" y se les recomienda vestir de forma "bonita, pero no provocativa".

Martínez señaló que este pasaje "traslada a las mujeres la culpa de la violencia machista".

"Es decir, yo fui tocada, abusada, porque yo soy provocativa y me visto de esta manera", cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otra lección, se recomienda a las adolescentes consultar con los varones de su familia si aprueban sus relaciones afectivas, lo que para Martínez instala, de forma simbólica, en las niñas la idea de que su afectividad y vida sexual "es un tema que deciden los varones".

Así mismo, según la parlamentaria, mensajes de este tipo crean en los jóvenes la idea de que pueden ordenar a su novia "cómo se va a vestir" y comportarse.

"Hay ese control, y cuando ese control no puede ser contenido, es cuando el varón siente que puede usar la violencia para hacerle obedecer" a la mujer, señaló la legisladora.

En este sentido, Martínez subrayó que persistir en estos mensajes es peligroso en Paraguay, donde en 2025 se produjeron 37 casos de feminicidio -en promedio uno cada diez días- y hasta octubre pasado se contabilizan ya veinte homicidios por esta causa.

Otra de las lecciones que también causó revuelo es la que usa de ejemplo a Hitler y relativiza su campaña contra la comunidad judía para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes.

Tras el texto, breve, se consulta sobre los "defectos" que Hitler vio en los judíos para arrojar sobre ellos la culpa de los males que atravesó Alemania en el periodo de preguerra y desatar posteriormente un holocausto que acabó, según diversas estimaciones, con aproximadamente seis millones de vidas.

"Quiero creer que es una redacción mal hecha y con muy poco criterio, y, por tanto, se convirtió en un texto totalmente inadecuado", sostuvo Martínez.

Por esta cita, integrantes de la comunidad judía pidieron reunirse con el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien los recibió.

Por su parte, la autora de los libros, María Judith Turriaga, defendió este ejercicio y apuntó -en una comunicación dirigida a la comunidad educativa de Paraguay- que el texto fue sacado de contexto.

"Gracias a este ejercicio, todos los niños de catorce y quince años deducen que el valor de la persona es intrínseco y que, independientemente del origen, estado de salud o condición genética, la persona puede libremente hacer el bien o el mal", señaló Turriaga, sobre el paralelo que hace el texto entre la historia de Hitler y la de una niña con síndrome de Down.

A su vez, la senadora Martínez cuestionó que, en otro pasaje, se recomendara a los jóvenes obedecer sin cuestionamientos con la frase "el que obedece no se equivoca", y rechazó ese mensaje a la luz de la historia reciente de Paraguay, gobernado con puño de hierro por el dictador Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.

"Nosotros tuvimos una dictadura militar de 35 años, donde toda la población estaba obligada a obedecer, el no obedecer significaba cárcel, exilio desapariciones; o sea, no es un tema menor para una sociedad altamente autoritaria y autocrática, no solo en la época de la dictadura", afirmó.

Tras la polémica, el Ministerio de Educación recogió los libros y anunció un proceso de revisión.

El titular de esta cartera, Luis Ramírez, reconoció -en días pasados- que faltó "más precisión" en los textos destinados a los adolescentes, y que se abrió una investigación para saber "qué pasó".

Ramírez indicó que el programa estaba en un periodo de prueba y que solo se habían repartido los textos en unas cincuenta escuelas de cuatro de los diecisiete departamentos del país.

Entretanto, el defensor del pueblo, Rafael Ávila, pidió una "revisión rigurosa y responsable" de los textos y advirtió que "ningún material educativo debe contribuir a normalizar la discriminación, justificar la violencia o debilitar el reconocimiento de los derechos fundamentales".