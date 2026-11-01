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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 14:30

Demócrata Haley Stevens rompe con El-Sayed y aparece junto a republicano Rogers en Detroit

Imagen sin descripción

Nueva York, 1 nov (EFE).- La congresista demócrata Haley Stevens protagonizó este domingo una sorprendente aparición pública junto al candidato republicano al Senado por Michigan, Mike Rogers, durante un servicio religioso en Detroit, marcando así una fractura interna en las filas demócratas en vísperas electorales y una separación con el candidato progresista Abdul El-Sayed.

Por EFE
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El encuentro, confirmado por el equipo de campaña de Rogers a través de una imagen difundida en redes sociales por su portavoz Abby Ronson, en la iglesia Perfecting Church, llega tras días de intensas fricciones entre Stevens y el aspirante demócrata, El-Sayed, quien la derrotó por estrecho margen en las primarias de agosto.

Aunque Stevens había respaldado inicialmente a El-Sayed, la relación se deterioró por discrepancias en torno a la postura del candidato sobre Israel y la difusión de un controvertido anuncio electoral.

Tras cancelarse su participación prevista en un acto conjunto de unidad demócrata este fin de semana, El-Sayed declaró el sábado a la prensa que prefería evitar "distracciones" centradas en disputas ajenas a las prioridades ciudadanas.

Pese a que no se ha confirmado de momento un respaldo explícito de la legisladora a la candidatura de Rogers, la presencia de Stevens junto a su rival conservador sacude el tramo final de la contienda senatorial en este estado clave.

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