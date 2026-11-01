Demócrata Haley Stevens rompe con El-Sayed y aparece junto a republicano Rogers en Detroit

El encuentro, confirmado por el equipo de campaña de Rogers a través de una imagen difundida en redes sociales por su portavoz Abby Ronson, en la iglesia Perfecting Church, llega tras días de intensas fricciones entre Stevens y el aspirante demócrata, El-Sayed, quien la derrotó por estrecho margen en las primarias de agosto.

Aunque Stevens había respaldado inicialmente a El-Sayed, la relación se deterioró por discrepancias en torno a la postura del candidato sobre Israel y la difusión de un controvertido anuncio electoral.

Tras cancelarse su participación prevista en un acto conjunto de unidad demócrata este fin de semana, El-Sayed declaró el sábado a la prensa que prefería evitar "distracciones" centradas en disputas ajenas a las prioridades ciudadanas.

Pese a que no se ha confirmado de momento un respaldo explícito de la legisladora a la candidatura de Rogers, la presencia de Stevens junto a su rival conservador sacude el tramo final de la contienda senatorial en este estado clave.