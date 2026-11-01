Demócratas aventajan en 7 puntos a republicanos para el Congreso de EE.UU., según NBC News

El sondeo muestra que el 52 % de los votantes registrados prefiere un legislativo bajo control demócrata, frente al 45 % que opta por el republicano y un 3 % de indecisos.

Entre el electorado independiente, la distancia a favor de los demócratas asciende a 21 puntos.

La encuesta sitúa el índice de desaprobación de Trump en un histórico 60 %, el nivel más elevado en sus dos mandatos en este sondeo, frente a un 40 % de aprobación.

Asimismo, un 64 % de los consultados manifiesta que el mandatario no ha cumplido con sus expectativas, mientras que el 70 % considera que el rumbo del país es equivocado.

La economía y el costo de vida permanecen como las principales preocupaciones del electorado.

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En ese sentido, casi tres cuartas partes de los participantes declaran insatisfacción con el estado de la economía y, por primera vez en tres décadas en esta encuesta, el 51 % se muestra insatisfecho con su propia situación financiera personal.

La encuesta fue realizada entre el miércoles y viernes a 1.000 votantes registrados y cuenta con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.