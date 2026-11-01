ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
Domingo en Folclore
ABC Cardinal AM de 12:00 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 12:00:00 a 12:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 11:30

Detienen en Rusia a adolescente tras alerta estadounidense de posible atentado terrorista

Imagen sin descripción

Moscú, 1 nov (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo hoy a un adolescente tras la alerta emitida la víspera por Estados Unidos sobre un posible atentado terrorista en un popular parque-museo en el sur de Moscú.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Como resultado de la investigación efectuada fue detenido un adolescente de ciudadanía rusa (...) Publicó fotos tomadas en el parque-museo de Tsarítsino con el mensaje: 'I found a place' (Hallé el lugar)", informó el departamento de prensa del FSB en su portal oficial.

Según la entidad, el adolescente publicó en TikTok imágenes en las que estaba vestido con un uniforme militar y equipamiento táctico, un pasamontañas, una gorra, gafas y audífonos, y un objeto parecido a un arma automática.

El servicio de inteligencia agradeció "a la parte estadounidense la información proporcionada".

El FSB indicó que tras recibir el mensaje de la Embajada de Estados Unidos, llevó a cabo una investigación junto a la Guardia Nacional rusa, el Ministerio del Interior y el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

"En base a las informaciones recibidas se cancelaron las actividades culturales planificadas en el museo-reserva para garantizar la seguridad pública y se reforzaron las medidas de seguridad en la zona", indicó la inteligencia rusa.

En la vivienda del adolescente detenido fue requisado el equipamiento militar y los accesorios mostrados en el vídeo de TikTok.

Además, en el teléfono móvil del joven hallaron "numerosas búsquedas en internet sobre atentados terroristas, asesinatos masivos y otras acciones violentas", además de establecer que estaba suscrito en Telegram a un canal neonazi.

En estos momentos el Comité de Instrucción de Moscú elige la medida cautelar para el detenido.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú alertó la víspera a las autoridades rusas de una "amenaza real" de un atentado terrorista con numerosas víctimas en el parque-museo Tsarítsino, y llamó a los ciudadanos estadounidenses no visitar esta institución cultural.

"La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha recibido informaciones sobre una amenaza real de un ataque que podría causar numerosas víctimas el 31 de octubre en el museo-vedado de Tsarítsino", indicó la legación diplomática estadounidense en su portal oficial.

Añadió que "el gobierno estadounidense está coordinando las medidas de respuesta con las autoridades rusas pertinentes".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó haber recibido la información de la parte estadounidense y aseguró estar tomando las medidas pertinentes. Posteriormente las autoridades cerraron el parque.

El museo, ubicado en el sur de Moscú, abarca más de 405 hectáreas y combina palacios de arquitectura neogótica única con extensos bosques, puentes y estanques, lo que le ha convertido en uno de los lugares de paseo favoritos de los moscovitas.

La Embajada estadounidense en Moscú emitió una advertencia similar dos semanas antes del atentado terrorista en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, en la que varios islamistas masacraron 151 personas.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
03
Clima
Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?
Ver más
04
Policiales
Policía desplegó control preventivo en Caapucú ante el “fantasma” del festejo de Halloween
Ver más
05
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más

Te puede interesar