Ecuador envía otras 7,6 toneladas de ayuda a Galápagos tras las afectaciones por El Niño

La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó en su cuenta de X que se ha organizado un segundo vuelo desde Ecuador continental con 267 kits de primera respuesta, 53 kits de artículos para dormir, 101 camas y ocho cajas de medicamentos.

Este nuevo envío, realizado en colaboración con las Fuerzas Armadas, se suma a las diez toneladas de asistencia humanitaria enviadas previamente para los afectados.

Las autoridades declararon el sábado la emergencia en la isla de Santa Cruz, la más afectada por las precipitaciones, que provocaron inundaciones, daños en viviendas e infraestructura y obligaron a evacuar decenas de personas.

Este domingo, fuentes del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Santa Cruz confirmaron a EFE que las lluvias habían disminuido su intensidad y que entre 80 y 100 personas permanecían alojadas en un albergue temporal, mientras que el resto de los evacuados había sido acogido por familiares y amigos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este domingo una nueva advertencia por lluvias y tormentas en Ecuador, vigente hasta las 10:00 (15:00 GMT) del miércoles 4 de noviembre, especialmente en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y en las islas de Santa Cruz y San Cristóbal, en Galápagos.

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También se prevén fuertes lluvias en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena, en la andina Pichincha, cuya capital es Quito, y en sectores occidentales de Galápagos. Otras áreas de la Sierra y Amazonía tendrán precipitaciones moderadas o lloviznas.