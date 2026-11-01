ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
01 de noviembre de 2026 - 20:20

Ecuador envía otras 7,6 toneladas de ayuda a Galápagos tras las afectaciones por El Niño

Imagen sin descripción

Quito, 1 nov (EFE).- La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de Ecuador coordinó este domingo el envío de otras 7,6 toneladas de ayuda humanitaria a las islas Galápagos, donde las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado una persona fallecida y unas 2.000 afectadas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó en su cuenta de X que se ha organizado un segundo vuelo desde Ecuador continental con 267 kits de primera respuesta, 53 kits de artículos para dormir, 101 camas y ocho cajas de medicamentos.

Este nuevo envío, realizado en colaboración con las Fuerzas Armadas, se suma a las diez toneladas de asistencia humanitaria enviadas previamente para los afectados.

Las autoridades declararon el sábado la emergencia en la isla de Santa Cruz, la más afectada por las precipitaciones, que provocaron inundaciones, daños en viviendas e infraestructura y obligaron a evacuar decenas de personas.

Este domingo, fuentes del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Santa Cruz confirmaron a EFE que las lluvias habían disminuido su intensidad y que entre 80 y 100 personas permanecían alojadas en un albergue temporal, mientras que el resto de los evacuados había sido acogido por familiares y amigos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió este domingo una nueva advertencia por lluvias y tormentas en Ecuador, vigente hasta las 10:00 (15:00 GMT) del miércoles 4 de noviembre, especialmente en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y en las islas de Santa Cruz y San Cristóbal, en Galápagos.

También se prevén fuertes lluvias en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena, en la andina Pichincha, cuya capital es Quito, y en sectores occidentales de Galápagos. Otras áreas de la Sierra y Amazonía tendrán precipitaciones moderadas o lloviznas.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay
Ver más

Te puede interesar