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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 11:50

Egipto firma un acuerdo de financiación de 1.000 millones de dólares con el Banco Mundial

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El Cairo, 1 nov (EFE).- Egipto firmó este domingo un acuerdo de financiación de 1.000 millones de dólares con el Banco Mundial (BM) para respaldar su programa de reformas económicas, fortalecer la estabilidad macroeconómica e impulsar la competitividad del sector privado, en el marco de la segunda fase del programa de Financiación de Políticas de Desarrollo (DPF, en inglés).

Por EFE
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El acuerdo fue suscrito en presencia del primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, por el ministro de Exteriores y gobernador de Egipto ante el Banco Mundial, Badr Abdelaty, y el director regional del organismo financiero, Waleed Al Atbani, con la participación del director regional del BM, Ahmed Rostom, y del viceministro de Finanzas, Yasser Sobhy, según la información oficial.

Durante la ceremonia, Abdelaty destacó que el acuerdo refleja los esfuerzos del Gobierno egipcio para reforzar la cooperación con las instituciones financieras internacionales y regionales y movilizar financiación para el desarrollo en condiciones favorables.

El objetivo, señaló, es fortalecer la resiliencia de la economía egipcia y mejorar su competitividad ante los actuales desafíos económicos, las tensiones geopolíticas y sus repercusiones sobre la economía mundial.

El jefe de la diplomacia egipcia afirmó también que el acuerdo refleja los avances en la aplicación de reformas económicas e institucionales, especialmente las destinadas a ampliar la participación del sector privado, eliminar obstáculos a la inversión y mejorar la eficiencia de la gestión de las finanzas públicas.

Estas medidas, agregó, contribuyen a reforzar la capacidad de la economía egipcia para hacer frente a perturbaciones externas, promover un crecimiento sostenible y avanzar hacia una economía verde.

El Directorio del Grupo del Banco Mundial aprobó en mayo de 2026 un paquete de financiación de 1.000 millones de dólares para Egipto en el marco de este programa, lo que, según la información oficial, refleja la confianza de las instituciones internacionales en la capacidad del país para continuar aplicando reformas estructurales y cumplir sus objetivos de desarrollo.

Esta financiación constituye el segundo de los tres préstamos para políticas de desarrollo concedidos por el Banco Mundial a Egipto en condiciones favorables y está destinada a respaldar el programa de reforma económica y las prioridades nacionales de desarrollo.

El programa contempla, entre sus principales objetivos, fomentar la creación de empleo impulsada por el sector privado, mejorar la gestión de las finanzas públicas y garantizar su sostenibilidad, proteger a los sectores más vulnerables de la población y apoyar la transición hacia una economía verde.

La nueva partida se enmarca en la iniciativa del Banco Mundial denominada "Fortalecimiento de la Resiliencia, Creación de Oportunidades y Generación de Riqueza para la Prosperidad y la Estabilidad de Egipto", orientada a respaldar las reformas estructurales y mejorar las perspectivas de crecimiento del país.

En junio de 2024, Egipto ya recibió el anuncio de una financiación de 700 millones de dólares del Banco Mundial dentro de un paquete de 6.000 millones de dólares previsto para tres años, destinado a respaldar el presupuesto, reforzar las reformas estructurales y mejorar el entorno empresarial.

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