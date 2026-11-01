El ciclón Murasu se dirige a la costa este india una semana después del paso de Arnab

"Es muy probable que se desplace hacia el noroeste y atraviese la costa sur de Andhra Pradesh como una tormenta ciclónica severa, con vientos de entre 100 y 110 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 120 km/h entre Nellore y Narsapur, desde la medianoche (23:30 horas IST) del 2 hasta las primeras horas (04:00 horas IST) del 3 de noviembre de 2026", indicó el IMD en un comunicado en X.

Las autoridades emitieron una alerta roja para el 2 de noviembre en cinco distritos de AP donde se prevén precipitaciones extremadamente intensas.

El jefe de Gobierno de AP, N. Chandrababu Naidu, ordenó preparar el personal y el equipo adecuados a las áreas vulnerables con anticipación, según reportó Times of India. Autoridades del vecino estado de Odisha también han iniciado preparativos de emergencia.

De cumplirse el pronóstico, se trataría del segundo ciclón en impactar la costa este india, con la tormenta Arnab dejando al menos cinco muertos y miles de hectáreas de cultivos inundadas en AP la semana pasada.