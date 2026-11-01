El conflicto en Yemen eleva a más de 300.000 los desplazados, mientras la crisis se agrava

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) difundió este domingo las nuevas cifras que reflejan la situación cada vez más grave en Yemen, donde además hay restricciones para el acceso de la ayuda humanitaria.

"Tras años de conflicto, las familias de Yemen se ven obligadas a huir una vez más, a menudo con poco más que la ropa que llevan puesta. (Ellas) necesitan refugio, alimentos, agua potable y atención sanitaria, pero sin una mayor financiación podrían quedarse sin la ayuda que necesitan", afirmó el jefe de misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev.

En la ciudad de Taiz, uno de los lugares a los que llegó recientemente el conflicto y donde los rebeldes hutíes han tomado posiciones estratégicas, los combates y el bloqueo del acceso de alimentos han provocado que el coste de los artículos de primera necesidad se multipliquen entre tres y cinco veces.

Por otra parte, desde principios de octubre, más de 43.000 personas huyeron de un solo distrito en la gobernación de Lahj, la cifra más elevada registrada hasta el momento, según los datos de la OIM.

El movimiento de desplazamiento es hacia el sur de Yemen, en particular hacia Adén, que acoge actualmente a más de 56.000 personas desplazadas y donde se encuentra la sede del Gobierno internacionalmente reconocido y que tiene su principal respaldo en Arabia Saudí.

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Las hostilidades se reanudaron en Yemen a mediados de julio, cuando el Ejército yemení leal al gobierno -que actúa bajo patronazgo saudí- bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

La OIM señaló que pese a que se han recibido generosas contribuciones para ampliar la respuesta humanitaria, las necesidades siguen aumentando, y añadió que la asistencia vital que proporciona (refugio, ayuda económica de emergencia, artículos básicos no alimentarios, protección, atención sanitaria, agua potable y saneamiento) requiere de 45 millones de dólares para que pueda continuar en los próximos seis meses.