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Mundo
01 de noviembre de 2026 - 17:00

El senador demócrata Chris Murphy es hospitalizado por un derrame cerebral en EE.UU.

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Nueva York, 1 nov (EFE).- El demócrata Chris Murphy, senador por Connecticut (EE.UU.), fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral, según informó este domingo su oficina en un comunicado difundido a la prensa.

Por EFE
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"Ayer por la tarde, el senador Murphy comenzó a sentir entumecimiento en el brazo mientras asistía al partido de hockey de su hijo. Fue trasladado a un hospital local, donde se descubrió que había sufrido un derrame", explicó su jefa de gabinete, Allison Herwitt.

En el hospital, Murphy, de 53 años, ha recibido un "seguimiento más exhaustivo" y está respondiendo bien al tratamiento.

Herwitt resaltó, además, que los médicos "se muestran optimistas ante su evolución" y que Murphy, senador desde 2013, está "despierto y lúcido".

"Confiamos en que se recupere por completo", dijo el comunicado.

El demócrata es visto por muchos como un posible candidato a la Casa Blanca en las elecciones de 2028.

Recientemente, ha estado viajando por el país haciendo campaña para distintos candidatos en las elecciones de mitad de mandato del próximo martes, pasando por estados como Michigan, Minesota o Florida.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., el derrame cerebral es una de las principales causas de muerte en el país norteamericano, y entre sus principales causas se encuentran la diabetes, la obesidad o el tabaquismo.

Algunos de sus síntomas son la parálisis facial, en el brazo o en la pierna, el dolor de cabeza, el entumecimiento o los problemas de visión.

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